Усатый спасатель. Пожарные выходили сбитого машиной котенка и приняли "на работу" в часть

Живет Иван в пожарной части Забайкалья уже две недели. Фото: Владимир Хасаншин.

- Тем вечером после смены мы с товарищем поехали заправить машину. На улице уже темновато было. Гляжу, на земле коричневый клубок… С трудом распознал в нем котенка. Едва не задавил!, - рассказывает начальник пожарно-спасательной части «Забайкалпожспас» поселка Хила в Забайкалье Батожаргал Болотов. – Он лежал посреди дороги и почти не двигался. Я машину остановил и к нему. А он, бедолага, еле живой - избитый и промерзший. Мы с товарищем посмотрели друг на друга и решили к себе в пожарную часть забрать.

У котенка была сломана задняя лапа. Фото: Владимир Хасаншин.

А вы думали, спасатели только людям помогают? А вот и нет. Настоящий профессионал протянет руку каждому, кто оказался в беде.

- В части никто против не был! Все только обрадовались такому пополнению, - смеется, рассказывая «КП» - Иркутск» Батожаргал Болотов. – Ухаживают, как за ребенком: кто молока нальет, кто котлету принесет, кто погладит.

А забота малышу, ой как нужна. Он сильно пострадал. Задняя лапа оказалась сломанной, к тому же на морозе провел слишком много времени. Котенок и уже в теплой пожарной части долго дрожал, не мог согреться. Но спасатели знали четко, что следует делать, – наложили шину, забинтовали лапку и отогрели. Позже усатый пришел в себя. Тут ему и имя выбрали – Ванька! Пожарные утверждают, что он на него сразу откликаться начал. Так и живет Иван в части уже две недели. Правда, на происшествия не выезжает и из огня никого не вытаскивает. У него совсем другая работа: пушистый теперь всеобщий любимец! Полосатому, кстати, всего около года.

Полосатому, кстати, всего около года. Фото: Владимир Хасаншин.

- Но мы боимся за Ваньку! Все же пожарная часть не место игривому котенку, - рассказывает начальник пожарной части. - Так и под машину попасть может. Я своим сослуживцам предлагаю забрать его к себе домой. Но они пока думают.

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