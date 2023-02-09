Лежала «звездочкой» и не могла встать. Туристы спасли маленькую косулю, застрявшую на льду Байкала

Вероятно, животное пролежало на льду целую ночь. Фото: из личного архива Анны Нижегородцевой

Анна Нижегородцева – профессиональный гид по Байкалу. Она устраивает для путешественников зимние экскурсии по самым главным достопримечательностям знаменитого озера. Вот и в минувшую среду женщина направлялась с группой туристов на катере-амфибии от Листвянки в сторону Большого Голоустного. Неожиданно отдыхающие заметили силуэт животного, которое лежало на льду.

- Это была маленькая молоденькая косуля, - рассказывает Анна Нижегородцева, - Бедняжка лежала на льду «звездочкой» и не могла встать. Скорее всего, она вышла из леса. По снегу еще смогла пройти, а когда оказалась на чистом льду, поскользнулась, упала и больше не смогла встать.

Туристы решились вызволить несчастную. Вся спасательная операция проходила под руководством Анны. Несколько мужчин связали животному ноги, чтобы погрузить ее в хивус. Косуля, хоть и была изрядно напугана приближением людей, но покорно принимала от них помощь. Уже через несколько минут туристы доставили бедолагу на берег.

- Мы оставили ее на снегу, но животное не стало убегать. Мы предположили, что у косули затекли мышцы. Скорее всего, она пролежала на льду с вечера или ночи. Мы были в этом месте около десяти утра, и, по всей видимости до нас ее никто не видел. А этот маршрут все-таки довольно популярный, - рассказывает Анна. - Мы позвонили в лесничество, передали информацию и координаты ее местонахождения и отправились дальше.

Анна надеется, что в результате животное все-таки отошло от стресса и смогло уйти дальше в лес. А сами путешественники остались под невероятным впечатлением после участия в спасательной операции.

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