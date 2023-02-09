13-летнего школьника из Усолья-Сибирского убило смартфоном в ванной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эта трагедия произошла 8 февраля в городе Усолье-Сибирское. Напуганная женщина вызвала домой бригаду скорой помощи. Она нашла своего 13-летнего сына без сознания в ванне, полной воды. Подросток еще дышал, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось. На место гибели мальчика выехали следователи СК и сотрудники полиции.

При выяснении подробностей случившегося, оказалось, что школьник мылся, пользуясь телефоном, подключенным к зарядному устройству. Неожиданно в квартире произошло короткое замыкание - в комнатах выключился свет. Взволнованная мать начала искать причину отключения и обнаружила сына, которого ударило током. При каких обстоятельствах это произошло - предстоит установить следователям.

- По данному факту следственным отделом по городу Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Также проверку организовала прокуратура.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики детского травматизма и иных федеральных законов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, при подобных обстоятельствах осенью 2022 года в Усолье-Сибирском погибла 28-летняя женщина. Сибирячку убило ударом тока в ванне. Она взяла в руки смартфон, который заряжался, и уронила его в воду…Тело дочери на следующий день нашла мать, которая попросила спасателей вскрыть дверь квартиры. А зимой 2021 года из-за несчастного случая скончалась 12-летняя девочка. Ее обнаружили в ванной держащей в руках провод от зарядного устройства, включенного в сеть.

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