«Вези меня!»: буйная пассажирка довела таксиста, и вместо бара он доставил ее в отдел полиции Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Осторожно, много мата!» - такое предупреждение оставил автор поста с видео в одном из иркутских пабликов. Судя по кадрам, ролик был снят водителем такси. Главной героиней стала молодая пассажирка. В течение шести минут нетрезвая девушка ругалась с мужчиной, оскорбляя его и выкрикивая: «Вези меня!». Ее не устроило то, что таксист якобы пытался высадить ее в лесу. Чтобы скорее закончить скандал, вместо бара, куда направлялась особа, таксист отвез ее к ближайшему отделу полиции.

- Вот это выдержка! - оставляли комментарии в соцсетях иркутяне.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области полицейские уже разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося конфликта. Оказалось, что в ту ночь 24-летняя девушка села в автомобиль не одна, а со своим другом, но мужчина всю поездку проспал на пассажирском сидении. В этот момент его спутница начала вести грубо и неадекватно, а также отказывалась платить.

- Сели двое пассажиров ко мне и по дороге девушка попросила остановиться у пивного бара на улице Розы Люксембург. Я стоял там около 47 минут - рассказал о произошедшем водитель. - После этого по дороге пассажирка не дала мне развернуться, начала бить по плечу, звонить диспетчерам и кричать, что я хочу ее изнасиловать. Молодой человек сидел и просто слушал это. Я привез ее в отдел полиции, чтобы оставить в безопасном месте. К тому же, она сказала, что беременна.

Однако при виде людей в форме пассажирка не успокоилась и продолжила вести себя агрессивно. Нарушительнице грозит штраф за мелкое хулиганство. Более того, за поездку иркутянка так и не заплатила, оставшись должна водителю больше 700 рублей. Извиняться перед мужчиной она также отказалась. Ее друг, ставший свидетелем скандала, признался, что подобное поведение для девушки не редкость.

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