«Там мамочка!»: сибиряк спас многодетную женщину и ее новорожденного ребенка из горящего дома в Черемхове

Аюбджон дважды зашел в горящий дом, чтобы спасти соседку и ее ребенка. Фото: из личного архива Аюбджона Бурхонова

«Мама! Там мамочка!»…

26-летний житель Черемхова Аюбджон Бурхонов вышел дома забрать из автомобиля забытые вещи, как вдруг услышал детские крики. Мужчина обернулся в сторону соседского участка и увидел в ограде двух малышей. На вид им примерно по три и четыре года. Они стояли на снегу, возле ворот, прямо в домашних штанишках и футболочках, на босу ногу, плакали и были явно напуганы. И через мгновение Аюбджон понял причину… Из небольшого деревянного дома валил черный едкий дым. Не раздумывая, мужчина тут же бросился к воротам соседей.

- Попросил того, что постарше, открыть мне ворота изнутри, - рассказывает Аюбджон Бурхонов. – Щеколда отдернулась, я смог попасть на участок. Схватил их и отвел в свой дом, чтобы они не обморозились…

Убедившись, что с малышами все в порядке, мужчина вызвал спасателей, а сам поспешил вернуться к горящему дому. Он открыл дверь и увидел, что внутри помещения вовсю пылает огонь, а на полу, буквально в полутора метрах от входа, в беспомощном состоянии лежит женщина. Рядом с ней небольшой сверток из ткани, из которого торчат крохотные ножки…

- Что случилось? – закричал Аюбджон, первым делом, протягивая руки к свертку.

- Не знаю. Мы спали… - тихо сказала хозяйка дома.

Мужчина прижал к себе младенца и побежал к себе домой. В этот момент там находилась его собственная мать. Аюбджон передал ребенка женщине.

- Младенцу всего лишь две недели от роду. Он был практически синего цвета… - делится воспоминаниями Аюбджон. – Мама позже рассказывала, что она раскутывала одеялко и молилась, чтобы он был живой. Он не шевелился и не издавал никаких звуков!

Мужчина снова вернулся в горящий дом, чтобы помочь хозяйке дома. Как рассказывает Аюбджон, на тот момент она практически находилась без сознания, а ее тело было полностью в ожогах. Спаситель отвел женщину на безопасное расстояние и уже через секунды вдалеке послышались сирены пожарных машин… В течение получаса открытый огонь был потушен. Известно, что пламя захватило около 70 квадратов площади.

Сейчас соседка Аюбджона и ее младший ребенок до сих пор находятся под наблюдением медиков. Известно, что старших детей временно забрала к себе бабушка. Мужчина продолжает интересоваться состоянием здоровья женщины у ее близких.

Сотрудники МВД торжественно поблагодарили Аюбджона за оказанную помощь и спасение людей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пока специалисты продолжают выяснять причину и обстоятельства пожара. А на днях сотрудники МВД торжественно поблагодарили Аюбджона за оказанную помощь и спасение людей.

- Героем себя не считаю, - признается мужчина. – Не мог просто поступить иначе. Да и в сам момент пожара, если честно, не думал о том, что могу пострадать сам. Просто хотел помочь!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше 20 лет скрывался под чужим именем: сбежавший из Иркутска убийца услышал приговор суда (подробнее)

Сгорела заживо, пока мать пила у соседей. Дело о гибели 4-месячной девочки в Бурятии взял на контроль глава СК Бастрыкин (подробнее)

Снова молодая мама: сибирячка, у которой уже есть два внука, родила девятого ребенка (подробнее)