Больше 20 лет скрывался под чужим именем: сбежавший из Иркутска убийца услышал приговор суда Фото: СУ СКР по Иркутской области

Летом прошлого года в Краснодаре задержали мужчину, который больше 20 лет назад сбежал из Иркутска, скрываясь под чужим именем. Сибиряка подозревают в убийстве. Все произошло в марте 2001 года. Тогда еще 20-летний парень выпивал алкоголь со своим сверстником-другом двоюродной сестры. Отдыхали молодые люди в заброшенном подземном гараже на одной из улиц Октябрьского района. В один момент дружеское застолье обернулась ссорой. Выйдя из себя один из них схватил пистолет ТТ и выстрелил обидчику в голову. Тот погиб на месте. Боясь оказаться за решеткой, убийца сменил паспорт и переехал в другой регион.

- В августе 2022 года следователями СК при участии полиции были установлены местонахождение и личность фигуранта. После задержания он этапирован в Иркутск и заключен судом под стражу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Следователями были собраны все доказательства вины сбежавшего сибиряка.

- Накануне, 5 февраля, приговором Октябрьского районного суда подсудимый признан виновным, с учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе МУ СКР по Иркутской области.

42-летний мужчина рассказал, как совершил убийство знакомого. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Вместе с этим суд обязал 42-летнего мужчину возместить моральный вред родителям погибшего парня, выплатив каждому из них по миллиону рублей.

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