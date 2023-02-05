4-месячная девочка погибла на пожаре, пока мать была в гостях у соседей

Тело младенца нашли во время тушения пожара. Фото: СУ СК РФ по Республике Бурятия

- У нас там огонь! Дом горит, - ворвались в соседский дом 4 февраля двое детей.

Дальше звонок спасателям, приезд пожарных, борьба с огнем и страшная находка - тело младенца. В огне погибла 4-месячная девочка. Как выяснилось позже, дома в тот злополучный день она была с двумя старшими детьми. Их возраст не сообщается, но даже следователи называют их не иначе, как малыши. При этом в доме в это время топилась печь.

- Одному мальчику стало жарко, он решил затушить огонь в печи, - рассказывают в СУ СК РФ по Республике Бурятия как произошел пожар. – Он взял стоявшую на холодильнике бутылку с жидкостью, предполагая, что там вода, и плеснул жидкость в топку.

Это и было роковой ошибкой. В бутылке оказался бензин. Пламя вырвалось из печки, деревянный дом загорелся.

- Два ребенка смогли выбежать на улицу, но внутри осталась маленькая девочка, которая погибла, - констатируют специалисты.

Трагедия эта произошла 4 февраля в Тарбагайском районе Бурятии. Следственным отделом по Заиграевскому району 5 февраля принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Дом сгорел. В огне погиб младенец. Фото: ГО и ЧС по Республике Бурятия

Где же были родители? Следователи выяснили, что в доме жила женщина с пятью детьми и своим сожителем.

- Двоих детей 4 февраля на время они отвели к знакомым, а в доме без присмотра оставили троих малышей, - рассказывают в республиканском Следственном комитете. – Сами отправились в гости к соседям, где распивали спиртные напитки.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, собираются доказательства.

- Оставшиеся дети органами опеки и попечительства изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение, - отмечают следователи.

Напомним, накануне в Иркутском районе произошла гибель двух мальчиков на пожаре. Огонь также вспыхнул в частном доме в деревне Грановщина. Дети в тот момент также были дома одни. Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, мама была в гостях, а папа на вахте. О пожаре в их доме сообщили соседи в пятом часу утра. Причина, из-за которой в доме разгорелось пламя, уже известна.

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