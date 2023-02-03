Огонь отрезал путь к выходу: что стало причиной трагического пожара в Грановщине, где погибли оставшиеся без присмотра дети

Установлена причина пожара в поселке Грановщина, где погибли двое детей Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В иркутском МЧС объявили о завершении расследования причины страшного пожара в поселке Грановщина, отнявшего жизни двух братьев. Мальчикам было 10 и 13 лет. Пожар в двухэтажном частном доме соседи заметили около 4 часов утра 2 февраля, после чего сразу же позвонили спасателям. Однако было слишком поздно. Под завалами нашли тела погибших школьников. Как выяснилось позже в ту роковую ночь они остались дома одни. По словам Уполномоченного по правам ребенка в Приангарье Татьяны Афанасьевой, их отец в это время работал на вахте, а мать была в гостях. Что же стало причиной трагедии? На этот вопрос ответили специалисты.

- Две независимые друг от друга экспертизы, проведенные экспертами испытательной пожарной лаборатории МЧС России по Иркутской области и экспертно-криминалистического центра МВД России, показали, что пожар в частном доме начался из-за короткого замыкания на первом этаже в районе ванной, - сообщают в пресс-службе регионального глава МЧС.

Дознаватели установили, что мальчики спали на втором этаже. Пламя мгновенно пошло по стенам вверх, отрезав им путь к выходу.

Мальчики спали на втором этаже. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Если бы в доме были установлены пожарные извещатели, то у несовершеннолетних был бы шанс на спасение, - отмечают специалисты МЧС.

Тем временем сотрудники Следственного комитета и криминалисты продолжают расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Прокуратура региона также начала проверку в связи с гибелью детей.

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