«Дочка, узнав о смерти одноклассника, плакала». Стали известны подробности о пожаре в Грановщине, где погибли двое детей

Фото: СУ СК России по Иркутской области

- О том, что в нашем поселке произошел пожар, я узнала от своего супруга, - рассказывает жительница поселка Грановщина Виктория Иванова. – Он только выехал из дома на работу, как буквально через несколько минут сообщил, что сгорел дом на соседней улице. Погибли дети….

Очередная трагедия потрясла жителей Иркутской области. В ночь на 2 февраля, в небольшом поселке Грановщина произошел страшный пожар. Соседи заметили возгорание частного двухэтажного дома в 4:14 утра и обратились в пожарную службу. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, перед ними предстала жуткая картина: огонь уже уничтожал дом, а также пристроенный к нему гараж вместе с автомобилем внутри. В 05:51 пожар был потушен. В ходе разбора обгоревших конструкций спасатели обнаружили тела погибших братьев. Им было 10 и 13 лет.

В ходе разбора обгоревших конструкций спасатели обнаружили тела погибших братьев. Фото: Прокуратура Иркутской области

- Старший мальчик и моя дочь были одноклассниками, да и мы является соседями. Живем фактически через улицу, - рассказывает Виктория Иванова. – Ребятишки даже дружили между собой, когда были в младшей школе. Ходили вместе на детские праздники, приглашали друг друга на дни рождения. Ну и мы, родители, соответственно, тоже знали друг друга…

Как рассказывает Виктория, с возрастом дружба у детей сошла на нет. Банально поменялись интересы и семьи постепенно отдалились друг от друга. Но тем не менее, родители и дети часто виделись на школьных мероприятиях, собраниях, да и просто здоровались по-соседски.

- Семья очень хорошая. Благополучная. Мальчишки – большие молодцы. Всегда очень внимательные, вежливые. Никогда учителя в школе на них не жаловались. Знаю, что они оба активно занимались спортом. Их мама часто принимала участие в подготовке школьных мероприятий, - добавляет Виктория Иванова. – Даже сейчас говорю об этом и не могу поверить в то, что произошло. Как только я узнала о трагедии у меня был шок. Жалко ребятишек до слез...

Виктория признается, о том, что одноклассника больше нет в живых, ее дочь еще не знает. Девочка по семейным обстоятельствам сейчас находится не в поселке и несколько дней не посещает школу.

- Я знаю, что другие дети очень переживают утрату, - рассказывает Виктория Иванова. – Я разговаривала с одной из мам из нашей школы. Она сказала, что сообщила о смерти одноклассника своей дочери. Узнав об этом, девочка плакала.

Как рассказали в ГУ МЧС Иркутской области, в момент трагедии дети находились в доме одни. Сейчас сотрудники Следственного комитета и криминалисты продолжают работать на месте происшествия. Специалистам предстоит выяснить причину пожара. Назначено проведение ряда экспертиз. Заведено уголовное дело.

Тем временем, сотрудники МЧС сообщают о ужасающей статистике по количеству погибших детей на пожарах. Иркутская область на протяжении нескольких лет находится на первом месте по детской гибели в стране. В прошлом году погибли 13 детей, с начала этого года – уже 7. Спасатели призывают не забывать о правилах безопасности.

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