«Схватила за шею и начала трясти». Прохожая напала на 8-летнюю девочку посреди улицы в Бурятии

Полицейским предстоит разобраться, что за женщина напала на девочку, и почему. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях обсуждают странную историю из Улан-Удэ - прямо посреди улицы на 8-летнюю девочку напала незнакомая женщина.

Как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, девочка шла одна (она возвращалась домой после уроков). Спокойно пересекла перекресток по пешеходному переходу, как вдруг ее догнала взрослая женщина. Прохожая схватила ребенка за капюшон куртки и несколько раз толкнула. Затем отпустила школьницу, развернулась и ушла.

Как сообщают местные СМИ, отбиться от агрессивной незнакомки девочке помогла другая прохожая. Она успокоила ребенка и отвела домой к родителям. В конце видеозаписи видно, что школьница действительно уходит в сопровождении женщины.

Узнав о случившемся, мать девочки обратилась в полицию.

- По словам обратившейся, незнакомка подошла к школьнице и стала ее трясти, хватая за капюшон куртки и шею, - рассказали "КП"-Иркутск в пресс-службе МВД по Бурятии. - На место выехал дежурный участковый. Он опросил маму школьницы, а также изъял запись с камеры видеонаблюдения на торговой точке неподалеку.

Сейчас полицейские разбираются в этой истории. Предстоит выяснить, что за женщина напала на девочку, и почему.

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