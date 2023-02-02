Сбивший насмерть 17-летнюю студентку депутат отказывался платить убитым горем родителям компенсацию

Сбивший насмерть 17-летнюю студентку депутат пытался вернуть себе моральную компенсацию Фото: СУ СКР по Бурятии

Красивая, умная и очень добрая…так всегда отзывались о 17-летней девушке ее родственники, друзья и знакомые. Студентка колледжа мечтала получить высшее образование и стать врачом, чтобы помогать людям. Но ее планам было не суждено сбыться. 5 января 2020 года, когда первокурсница возвращалась на автобусе из Улан-Удэ в родной поселок, на обочине трассы ее на скорости 104 км/ч сбил черный внедорожник. Виновник быстро скрылся с места ДТП, а девушка осталась лежать на асфальте. Ей на помощь кинулись односельчане, накрыли куртками, вызвали скорую, но травмы были слишком тяжелыми…спустя несколько часов она скончалась в больнице.

С повинной пришел друг

Вскоре с повинной в полицию заявился местный бизнесмен. Он сказал, что в момент аварии был за рулем автомобиля марки Toyota Land Cruiser, принадлежавшего его другу, известному в Бурятии депутату. Предпринимателю предъявили обвинение, однако параллельно следователи проверяли версию о том, что за рулем мог находиться сам чиновник. В этом были уверены и родители погибшей девушки. Первая проверка на полиграфе доказала, что владелец иномарки что-то не договаривает.

Тот самый черный внедорожник. Фото: СУ СКР по Бурятии

В республике не было никого, кто остался равнодушен к трагедии семьи, потерявшей старшую дочь. Благодаря общественному резонансу вскоре были найдены свидетели ДТП. Все, как один, указали, что за рулем в день смерти девушки был депутат. Также его причастность подтвердили и результаты больше 10 экспертиз. Спустя почти 1,5 года суд признал хозяина внедорожника виновным и отправил на 6 лет и 1 месяц в колонию-поселение с лишением водительских прав на 2 года.

Не хотел платить компенсацию

Скандал вокруг смерти 17-летней студентки не утихает до сих пор. Ее мама подала в суд на чиновника, чтобы тот выплатил семье 1 000 000 рублей компенсации за «нравственные и физические страдания». Однако мужчина попытался оспорить приговор, согласно которому он был признан виновным. Более того, депутат указал, что уже передал отцу погибшей девушки 2 000 000 рублей, а мать не предоставила доказательств своего горя.

- Судебная коллегия не усмотрела оснований для отмены или изменения решения суда, исходя из того, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего настоящее дело, - отмечают в пресс-службе Верховного суда Бурятии. - Отклонен и довод о том, что истцом не представлены доказательства о характере и степени физических и нравственных страданий, поскольку, безусловно, смерть несовершеннолетней дочери причинила глубокие нравственные страдания матери, с которой они совместно проживали.

Служители Фемиды удовлетворили требования родителей частично, обязав чиновника выплатить 800 тысяч рублей.

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