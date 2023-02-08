Мать пыталась задушить собственную дочь после ссоры с супругом в Бурятии

Страшная история произошла в июне 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мамочка! Что же ты делаешь? Отпусти ее!», - кричала девочка, пытаясь оттащить женщину от своей младшей сестренки.

В июне 2022 года за дверьми одного из домов Железнодорожного района Бурятии произошла страшная история. Местная жительница пыталась жестоко расправиться с собственным ребенком. Трагедии удалось избежать только благодаря тому, что в тот момент рядом с девочкой находилась ее старшая сестра.

Екатерина (имя изменено – прим. Редакции) накануне поругалась с супругом. Выпив изрядное количество алкоголя, женщина зашла в детскую комнату и, набросившись на свою младшую дочь, начала душить ее. Все это происходило на глазах у старшего ребенка. Чудом девочке удалось оттащить обезумевшую мать от сестренки. Дети убежали из дома.

- Суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Женщину признали виновной в совершении преступления по статье «покушение на убийство малолетнего», - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

Ближайшие 9 лет мать девочек проведет в исправительной колонии общего режима. Известно, что после произошедшего дети были помещены в социально-реабилитационный центр.

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