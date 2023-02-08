Машина заглохла на трассе: водитель провел ночь в летних кроссовках на 30-градусном морозе и лишился ног

Водитель провел ночь в летних кроссовках на 30-градусном морозе и лишился ног Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из ожогового центра Читинской городской больницы № 1 выписали пациента, который поступил сюда в преддверии Нового года. Его история поразила многих. Парень навсегда остался инвалидом из-за стечения обстоятельств и собственной беспечности.

В выходные молодой человек решил поехать из родного поселка в Читу на машине. Выходить из теплого салона не планировал, поэтому вместо зимней обуви ради удобства надел летние кроссовки. Но иномарка подвела – заглохла на полпути. Ждать помощи было неоткуда. За несколько часов на трассе не появилось ни одной живой души. Наступила ночь. Тем временем, на улице температура стремительно падала. В один момент столбик термометра достиг отметки -30 градусов. Так парень оказался в ловушке в собственном авто. В больницу его привезли уже под утро.

- Другого выхода не было. Нужно было ампутировать ему обе стопы, так как было сильное обморожение, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск в Читинской городской больнице № 1.

При этом сам молодой человек не унывает. Восстановившись после операции, он вернулся домой. По словам врачей, его жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

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