Привязали к березе и забивали битой на камеру: иркутским живодерам грозит до 5 лет колонии за расправу над соседской собакой

Собаку породы хаски убили в августе 2022 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жестокость семейной пары из деревни Новая Еланка Иркутского района в сентябре прошлого года ужаснула не только Приангарье, но и всю Россию. Ночью они пробрались во двор к соседке и увели за собой в лес ее собаку. Живодеры привязали хаски к березе, после чего начали издевательства. 35-летний мужчина несколько раз ударил беспомощное животное бейсбольной битой по голове, не обращая внимания на душераздирающий вой, а затем убил пса топором, позируя с окровавленным орудием убийства на камеру. Съемку все это время вела его 37-летняя жена. Останки они закопали неподалеку от места убийства.

Узнав о расправе над любимым питомцем, его хозяйка обратилась в полицию. Извергов задержали и возбудили против них уголовное дело сразу по двум статьям: «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий…с применением садистских методов», а также «Умышленное уничтожение чужого имущества». Правоохранители оценили нанесенный женщине ущерб в 65 тысяч рублей.

- Как выяснили полицейские, житель Приангарья в алкогольном опьянении расправился жестоким образом с собакой в лесу, из-за того, что накануне животное забежало на их участок, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Вскоре живодеры ответят перед судом. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.

Паре не понравилось, что животное забежало на их участок. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей, принудительных работ, а также лишение свободы на срок до 5 лет, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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