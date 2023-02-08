«Забыла буквы и разучилась говорить». Иркутянка узнала о страшном диагнозе, просто упав в обморок в магазине

О своем диагнозе Лариса узнала в сентябре прошлого года. Фото: предоставлено героиней публикации

О страшном диагнозе «глиобластома головного мозга» 42-летняя жительница Зимы Лариса Гученкова узнала в сентябре прошлого года. Красивая женщина, успешный преподаватель математики, мама троих детей, самому младшему из которых 7 лет… Жизнь разделилась на «до» и «после» буквально в одну секунду.

«Всего лишь обморок – такая ерунда»

- У меня никогда не было проблем со здоровьем. Я даже лекарств раньше дома не хранила, - начинает свой рассказ Лариса. – Я пошла в магазин и внезапно упала в обморок. Никаких предпосылок не было. Но за некоторое время до того, как отключиться, я ощутила помутнение сознания. Когда очнулась, врачи скорой помощи настояли на госпитализации. Я еще подумала тогда: «Это же всего лишь обморок. Такая ерунда!» …

В стационаре Ларисе порекомендовали пройти обследование. И первым в списке - МРТ. Женщина отправилась в одну из клиник Иркутска. Получив результат, обомлела. На изображении четко виднелась маленькая опухоль. Позже нейрохирург подтвердил опасения своих коллег о появлении новообразования и назначил Ларисе операцию.

- Она была запланирована на 11 января. Но мне показалось, что это слишком поздно и я не могу столько ждать, - рассказывает Лариса. – Я обратилась к другому специалисту. Он уже поставил более четкий диагноз – глиома и назначил операцию на ноябрь. Как выяснилось позже, это было сделано не зря!

Сибирячка признается, что болезнь открыла для нее по-новому этот мир. Фото: из личного архива героини публикации

Лариса признается, что за те два месяца, что ждала госпитализации, она совершенно не ощущала никаких изменений в своем организме. Женщина также работала, путешествовала, занималась любимыми повседневными вещами. Жизнь протекала так, будто и не было никакого диагноза. В какой-то момент сибирячка даже подумала: «А вдруг, это просто ошибка? Перепутали снимки, например. Так же бывает в кино!». Но за два дня перед госпитализацией, Лариса начала ощущать некоторые странности. Снова начало мутнеть сознание, она не могла понять фразу, которую сказал муж или и вовсе сама произносила какую-то бессмыслицу.

Перед операцией женщине вновь сделали МРТ. И тут оказалось, что новообразование увеличилось в целых два раза! Это уже не глиома, как изначально поставили в диагнозе. Это глиобластома – наиболее агрессивная и быстрорастущая форма опухоли…

Разучилась говорить и читать

Врач предупредил Ларису о том, что у операции могут быть серьезные последствия. Опухоль находится в той зоне мозга, которая отвечает за речь. Сибирячка могла потерять способность разговаривать, кроме того, был риск, что откажут ноги или руки. Но Лариса верила – все обойдется.

Сибирячка могла потерять способность разговаривать, кроме того, был риск, что откажут ноги или руки. Фото: предоставлено героиней публикации

- Первое время с речью действительно были проблемы, - признается она. – Врачи постоянно приходили в палату и просили назвать свое имя и отчество. Связать вместе слоги и произнести вслух «Лариса Леонидовна» для меня было сложно! На кровати была изображена медицинская эмблема, на которой было написано слово. И я не могла его прочитать! Я просто не помнила буквы…

Лариса рассказывает, что огромную поддержку ей оказали ее соседки по палате. Женщины писали большими буквами слова и фразы на листке бумаги и буквально заставляли сибирячку читать и повторять их вслух. Сначала это действительно помогало. Лариса могла успешно общаться и выражать свои мысли. Но через некоторое время вновь произошел резкий спад.

Младший сын Ларисы пообещал маме научить ее заново читать. Фото: предоставлено героиней публикации

- Я забывала, как меня зовут, как зовут моих родителей. Я не могла написать сообщение близким. Родственники и друзья приезжали навестить в больницу, но я отказывалась выйти к ним. Плакала от ужаса и страха, - признается Лариса. – Меня не волновал на тот момент диагноз «рак». Я думала только о том, как я буду жить… В какой-то момент приехала семья. Младший сын, он у меня первоклассник, обнял меня и сказал: «Мамочка, я уже знаю все буквы, я научу тебя читать. Не переживай». Я плакала и молилась всю ночь. А наутро произошло настоящее чудо. Я проснулась, и все стало, как и прежде!

Болезнь открыла мир по-новому

Ларису выписали из больницы, но на этом лечение не прекратилось. К сожалению, глиобластома неизлечима полностью. Даже если операция прошла успешно, опасные клетки остаются в организме человека и в любой момент могут начать расти снова. «Это как бомба замедленного действия» - говорит Лариса. После хирургического вмешательства пациентам необходимо проходить курс облучения и пропить препараты.

Ларису выписали из больницы, но на этом лечение не прекратилось. Фото: из личного архива героини публикации

- Необходимо импортное лекарство. Но стоимость шести его курсов составляет свыше миллиона рублей. На часть одного курса мы собрали из своих сбережений. А вот на остальное денег уже не хватало. Поэтому я решилась на сбор средств, - рассказывает Лариса. – Мне было ужасно неудобно просить помощи, но других вариантов не было. Я разместила пост в социальных сетях и даже не могла подумать о том, что он достигнет таких масштабов!

Лариса рассказывает, что ее телефон не умолкал от оповещений ни на секунду. Неравнодушные сибиряки, которые откликнулись на беду женщины, отправляли ей совершенно разные суммы и сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления. Спустя сутки сбор был закрыт и Лариса смогла заказать препарат. Совсем скоро он будет у нее на руках.

Ларису в борьбе с болезнью поддерживает ее семья. Фото: из личного архива героини публикации

- Я просто ревела от радости, - признается Лариса. – Я не думала, что мы так быстро соберем эти деньги. Я всегда верила в людей и только убедилась в то, что человеческая доброта существует! И вообще болезнь открыла для меня по-новому этот мир. Например, сейчас я прохожу химиотерапию в Ангарске и живу у женщины, с которой познакомилась и подружилась в больничной палате. Кто бы мог подумать, да? А ведь раньше мы даже не были знакомы!

Ларису в борьбе с болезнью поддерживает ее семья. Женщина признается, что беда будто объединила их еще сильнее.

Больше всего Лариса любит ходить в горы с мужем. Фото: из личного архива героини публикации

- Мы стали еще ближе. И поняли, что это испытание дано нам не просто так, - завершает нашу беседу Лариса. - Пока я планирую просто наслаждаться жизнью. Ходить в горы с мужем, отдыхать на Байкале вместе с детьми, кататься на велосипеде по родному городу, читать книги. И, конечно, надеяться на то, что когда-нибудь появится лекарство, которое излечит от этого заболевания навсегда!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу, чтобы дочь мной гордилась!». Сибирячка рассказала, как похудела на 30 кг без изнуряющих диет и тренировок в спортзале (подробнее)

Его фотографии продавали в каждом киоске, а он ездил в метро: воспоминания сибиряков об актере Вячеславе Тихонове (подробнее)

Певица из Ангарска Мария Кирпичева во второй раз покоряла Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе» (подробнее)