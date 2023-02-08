Певица из Ангарска Мария Кирпичева во второй раз покоряла Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе»

Впервые наша землячка зажгла в 2019 году, первой в истории конкурса получила максимальные 100 баллов. Фото: vmeste.russia.tv.

Кто сказал, что дважды в одну реку не войти? Вот 39-летняя ангарчанка Мария Кирпичева с этим точно не согласна! Ведь она уже второй раз участвует в популярном музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе», где вокалисты со всей страны покоряют строгое жюри - 100 звезд - музыкантов, певцов, композиторов - во главе с Сергеем Лазаревым. Впервые наша землячка зажгла в 2019 году, первой в истории конкурса получила максимальные 100 баллов, а еще - личное признание от Лазарева. Певец сказал тогда, что следит за ее творчеством. Мария заняла второе место, но "серебра" ей мало - решила попытать удачу еще раз!

Ее обошла московская фолк-группа «Русский праздник», которая совмещает битбокс и русскую народную музыку и певица из Подмосковья Дарья Храмова, чей жанр - лирика. Фото: соцсети Марии Кирпичевой.

Побороться за победу и главный приз в 1 миллион рублей ей предстояло с другими финалистами предыдущих четырех сезонов шоу. Новый выпуск так и назвали - "Битва сезонов". Для зрителей - возможность снова поболеть за полюбившихся исполнителей, а для самих вокалистов - еще один шанс выиграть.

Наша землячка исполнила песню Jamaica Робертино Лоретти. Лазарев снова "заценил"!

Увы, Марии не удалось дойти до полуфинала. Фото: соцсети Марии Кирпичевой.

- Мария Кирпичева - это "отдельный жанр", - пошутил певец после ее выступления. - Зная, что мы такие привередливые, ты не побоялась прийти еще раз! Была озорной, легкой. В тебе есть юмор, артистизм, вокал - все слагаемые успеха.

Увы, Марии не удалось дойти до полуфинала. Ее обошла московская фолк-группа «Русский праздник», которая совмещает битбокс и русскую народную музыку и певица из Подмосковья Дарья Храмова, чей жанр - лирика. Сибирячка набрала 93 балла из 100 возможных, но не расстроилась. Ведь главное - эмоции!

Наша землячка исполнила песню Jamaica Робертино Лоретти. Лазарев снова "заценил"! Фото: соцсети Марии Кирпичевой.

- Сейчас выступают лучшие за четыре сезона. Все профессионалы, поэтому я просто кайфану, - рассказала на шоу Мария.

Сама она - музыкант в третьем поколении. Поет вся семья! Мама и тетя преподавали музыку, у них Мария и училась. Некоторое время они даже выступали с Алисой Мон, певицей родом из Слюдянки, которая прославилась в 90-е своими хитами «Алмаз» и «Подорожник-трава».

Мария заняла второе место на шоу в 2019 году. Фото: соцсети Марии Кирпичевой.

Мария больше 10 лет назад, к слову, тоже переехала из Иркутской области - сначала в Москву, затем в Санкт-Петербург. Там она работает вокалисткой и актрисой в музыкальной труппе «Ленинград-центра». А еще растит 4-летнего сына, увлекается кинематографом и иностранными языками. И на шоу времени хватает.

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