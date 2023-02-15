Разряд пронзил с головы до пят: нательный крестик чудом отвел удар молнии от сердца сибиряка

51-летний Виктор Кирпичников сегодня чувствует себя абсолютно здоровым. Фото: архив героя публикации

На шее 51-летнего Виктора Кирпичникова словно татуировка виднеется силуэт цепочки. Этот след каждый раз при взгляде в зеркало напоминает мужчине о его втором дне рождения. Удар молнии пронзил тело сибиряка от головы до пят. Мог бы убить, пройдя через сердце! И от этого мужчину спас… нательный крестик, который отвел разряд. А он был такой силы, что серебро полностью расплавилось и проникло в кожу. Спустя почти 5 лет после случившегося сибиряк согласился поделиться своей невероятной историей с «КП» - Иркутск».

«Вы меня хороните что ли?»

- На дворе тогда стоял май, - уже с трудом вспоминает Виктор. – Сам я живу в Ангарске, а в садоводстве, что в получасе езды от города, на участке начал строить гараж. Приехав в Калиновку, занялся подготовкой опалубки. На улице было пасмурно, шел дождь со снегом, в Сибири такое случается в мае, но работать это не мешало. Трудился в весенней куртке, трико и кроссовках.

Тем временем мать Виктора Аграфена Владимировна занималась делами по дому. Неожиданно женщина услышала грохот и следом звук автомобильной сирены. Она поняла – это машина ее сына. Сибирячка вышла на крыльцо и несколько раз позвала Виктора, но не получила ответа. Пошла посмотреть. То, что она увидела, повергло в шок. Мужчина лежал на земле…абсолютно голый с обожженной дочерна кожей. На крики напуганной пенсионерки тут же прибежали соседи.

- О том, как потерял сознание, не помню. Очнулся из-за того, что кто-то засыпает меня мокрой землей, - делится с корреспондентом «КП» ангарчанин. – Вокруг меня были тетя Таня, дядя Володя, дядя Саша и Николай. Что происходит, я не понимал, оттого и заорал: «Вы меня хороните что ли?». А соседи мне в ответ: «Лежи! Тебя молнией ударило!». Взглянув на ноги, которых уже не чувствовал, увидел на них корку – настолько черную, что казалось будто это ботинки. А в полутора метрах лежал мой разорванный в клочья дымящийся кроссовок.

Встал на ноги меньше, чем через месяц

Чудом бригада скорой помощи оказалась неподалеку от Калиновки, поэтому доставить пронизанного током мужчину удалось за считанные минуты. Три дня пациент провел в реанимации, изредка приходя в себя. Состояние Виктора врачи оценили как средней тяжести, однако с удивлением рассматривая его ожоги, как один, заключили: «Родился в рубашке». Из-за мощного разряда у Виктора произошел инфаркт, сгорела перепонка в левом ухе, а серьезные ожоги покрыли часть головы, шею, грудь и голени. Около трех недель он передвигался исключительно на коляске и с помощью костылей.

- Безмерно благодарен врачам Ангарской БСМП, Борису Басманову и Игорю Кобелеву, за то, что как быстро поставили меня на ноги.

Однако жизнь сибиряка спас не только профессионализм медиков, но и счастливое стечение обстоятельств. Это при осмотре подтвердили и сами специалисты.

- Наш участок, где я в тот день работал, находится возле леса. Скорее всего, именно оттуда и прилетела шаровая молния, которая ударила в сосну и ель, стоявшие за моей спиной. Чудом разряд прошел по цепочке с нательным крестиком и последовал вниз, по правой ноге, миновав сердце. В противном случае, погиб бы на месте.

Работает электромонтером и мечтает переехать загород

Проведя на больничной койке меньше месяца, крепкий мужчина вернулся домой, где ему помогали восстанавливаться родственники и жена – медсестра по профессии. Сегодня Виктор чувствует себя здоровым. Однако его близкие все еще не могут отойти после произошедшего.

- Как только на улице начинается гроза, друзья засыпают мой телефон сообщениями, мол: Витька забегай в дом! – смеется сибиряк.

К слову, по долгу работы, ангарчанин имеет дело с электричеством каждый день. Электромонтером он трудится почти 8 лет и увольняться не собирается. Более того, вместе с женой мечтает переехать загород в собственный дом.

- «Третьего» глаза не открылось, суперсилы тоже, зато жизнь любил и люблю в тысячу раз сильнее прежнего!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Маму и папу могут посадить в тюрьму»: как мошенники выудили у 11-летнего школьника 200 тысяч рублей родительских сбережений. (подробности)

Ждет, когда откроется «третий» глаз: сибиряк рассказал, как выжил после удара молнии. 44-летний житель Иркутска чудом восстановился после серьезных травм. (подробности)

История чудом выжившей пассажирки рухнувшего в иркутской тайге L-410. Как жених смог отыскать ее раньше спасателей. Спустя полгода сибирячка решилась рассказать, что пережила. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08