«Маму и папу могут посадить в тюрьму»: как мошенники выудили у 11-летнего школьника 200 тысяч рублей родительских сбережений

Как мошенники выудили у 11-летнего школьника 200 тысяч рублей родительских сбережений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волна мошенничеств обрушилась на Приангарье. И, кстати, в МВД отмечают такую деталь: в большинстве случаев преступники звонят именно на стационарные телефоны, так как чаще всего ими пользуются пенсионеры, которых проще всего обмануть. Однако в этот раз в Иркутске жертвой стал не пожилой человек, а ребенок.

- Алло, а родители дома? – поинтересовалась незнакомка, услышав на том конце провода голос 11-летнего мальчика. Когда женщина поняла, что взрослых в квартире нет, то напугала своего собеседника тем, что его родители находятся в больнице. Стоит ли говорить, что, на самом деле, супруги уехали на дачу и были живы и здоровы. Тем временем мошенница продолжала играть на чувствах школьника, мол, маму и папу могут посадить в тюрьму, так как они стали виновниками серьезного ДТП. Затем она предложила помочь этого избежать, но требовалась крупная сумма денег. В страхе мальчишка, зная, где хранятся семейные сбережения наличными, кинулся собирать купюры, чтобы передать «курьеру». Буквально через 10 минут в дверь позвонила женщина, которая забрала сверток и поспешила скрыться.

Каково было удивление четвероклассника, когда через час домой, как ни в чем не бывало, вернулась мама. Выслушав историю сына о случившемся, впала в шок. В заначке она не досчиталась больше 200 тысяч рублей, которые в том числе хранила в валюте. Иркутянке ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию с заявлением.

К слову, последний подобный случай мошенничества был зафиксирован в Иркутской области несколько лет назад. Аферисты также воспользовались номером стационарного телефона, однако ребенок не знал, где родители хранят деньги. Тогда мошенники попросили мальчика опустошить в квартире все шкатулки и сбросить драгоценности с балкона.

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