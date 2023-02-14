«Накануне подключил новые машинки»: майнер сгорел заживо в собственной бане под Иркутском

Трагедия произошла в селе Введенщина Шелеховского района Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В иркутском МЧС сообщили о трагедии, произошедшей ночью 14 февраля в селе Введенщина Шелеховского района. В переулке Карьерный пожар уничтожил брусовую баню и автомобиль. Страшнее всего, что их хозяин сгорел заживо, не успев вовремя выбраться на улицу. Тело 50-летнего мужчины нашли при тушении спасатели. Еще один сибиряк получил ожоги руки и лица, но от госпитализации отказался. Позже выяснилось, что его для строительства нанял погибший. По словам чудом выжившего мужчины, накануне хозяин приехал из Ангарска на участок с новыми машинками для добычи криптовалюты. Их он установил вместе с остальными «асиками», которые находились на веранде бани. Позже оба легли спать.

- Строение было оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, от звуков которой и проснулся ночью работник, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Он увидел, что помещение заполняется дымом, а открыв дверь, обнаружил горение майнингового оборудования. Выбравшись на улицу, он начал кричать хозяину, ночевавшему на мансардном этаже, чтобы тот прыгал вниз. Но мужчина решил пойти к выходу, хотя путь к нему был отрезан дымом и огнем.

Огонь уничтожил автомобиль "Хонда". Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

О случившемся в экстренные службы сообщили очевидцы. По адресу были направлены два отделения шестой пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда села Баклаши.

Пожар заметили очевидцы. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- На ликвидацию открытого горения потребовалось около 30 минут. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров, - отмечают в ведомстве.

Всче что осталось от бани. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В настоящее время по факту произошедшего специалистами проводится доследственная проверка. Наиболее вероятная причина трагедии – электротехническая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый тяжелый случай за 10 лет: хирурги успешно пересадили кожу годовалой девочке с некрозом. (подробности)

Усатый спасатель. Пожарные выходили сбитого машиной котенка и приняли "на работу" в часть. В Забайкалье пожарные спасли сбитого машиной котенка и оставили в части.(подробности)

Эксперт рассказал, что происходит с ценами на квартиры в Иркутске. За два года квадрат в новостройках в Иркутске подорожал на 33 тысячи рублей. (подробности)