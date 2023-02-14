«От испуга впала в истерику и не могла даже пошевелиться»: рухнувший с крыши дома сугроб продавил автомобиль беременной женщины

Произошло ЧП в микрорайоне «Зеленый берег» вечером 13 февраля. Фото: Евгения Бахарева.

- В машине, кроме меня, еще должна была находиться маленькая дочь, - иркутянка Евгения Бахарева говорит взволнованно, все еще не может оправиться от случившегося. Хотя нервничать ей категорически запрещено, она находится а 8-м месяце беременности. – Но в тот день муж решил забрать ее сам из садика, поэтому я ехала одна, когда на меня свалилась… снежная лавина! Именно так мне показалась! От испуга впала в истерику и не могла даже пошевелиться, выйти из автомобиля.

Свалившаяся масса была такой огромной и тяжелой, что помяла крышу, капот, разбила заднее и переднее стекла.Фото: Евгения Бахарева.

Произошло ЧП в микрорайоне «Зеленый берег» вечером 13 февраля. Сибирячка ехала по улице Зеленая 4, когда на ее авто резко обрушилась снежная глыба. От неожиданности женщина дала по тормозам. Свалившаяся масса была такой огромной и тяжелой, что помяла крышу, капот, разбила заднее и переднее стекла.

- Весь салон завалило снегом, - рассказывает потерпевшая «КП»-Иркутск. - Ко мне подбежали прохожие и начали меня успокаивать. Придя в себя, я позвонила мужу и попросила приехать. Через 10 минут он уже был на месте. В управляющую компанию неоднократно обращались жители района с просьбой счистить снег с крыш. И вот результат!

Евгения не единственная, кто оказался в сложной ситуации из-за неочищенных крыш. Фото: Евгения Бахарева.

Евгения не единственная, кто оказался в сложной ситуации из-за неочищенных крыш.

- Я не могу выйти на улицу, чтобы погулять с ребенком! Мне страшно, что на голову упадет снег с козырька! - рассказывает другая жительница микрорайона «Зеленый берег» Екатерина Гурло. - А там висят огромные снежные шапки.

Сибирячка ехала по улице Зеленая 4, когда на ее авто резко обрушилась снежная глыба. Фото: Екатерина Гурло.

Ситуация была разобрана на пресс-конференции с начальником центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда Татьяной Щербаковой и главой Октябрьского округа Иркутска Георгием Комаровым.

От неожиданности женщина дала по тормозам. Фото: Екатерина Гурло.

- Администрация Марковского района или жилищный надзор должны провести проверки в микрорайоне «Зеленый берег», - рассказал Георгий Комаров. - Если вы видите, что над вашим подъездом висят снежные шапки, то вы должны сделать запрос в управляющую компанию. В случае бездействия - обращаться в администрацию или жилищный надзор.

- Утром 15 февраля специалисты службы объедут территорию микрорайона «Зеленый берег», - дополнила Татьяна Щербакова.

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