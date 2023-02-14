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Общество14 февраля 2023 5:44

Мог не дожить до операции: Иркутские хирурги помогли отцу четырех детей дождаться пересадки сердца

Пациенту из Иркутска пересадили сердце после успешной процедуры ЭКМО
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иркутские хирурги помогли отцу четырех детей дождаться пересадки сердца

Иркутские хирурги помогли отцу четырех детей дождаться пересадки сердца

Фото: Иван МАКЕЕВ

За судьбой многодетного отца после сложнейшей операции по пересадке сердца продолжают следить врачи Иркутской областной клинической больницы. Трансплантацию сибиряку провели в столице, однако из-за ухудшающегося состояния он мог попросту ее не дождаться. Чтобы избежать трагедии иркутские хирурги впервые пошли на высокотехнологичную процедуру ЭКМО, которая временно заменила мужчине сердце и легкие и подарила ему возможность получить помощь московских специалистов.

- После стабилизации состояния пациента специальным медицинским бортом доставили в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, где провели успешную пересадку донорского сердца, - поделились успехами в минздраве Иркутской области.

Теперь наступил период восстановления. Сибиряк уже начал самостоятельно дышать, и его перевели из реанимации в общее отделение. Дома его ждут жена и четверо ребятишек.

- Успешное применение так называемого аппарата «сердце-легкое» положило начало новому этапу взаимодействия с научным центром трансплантологии, - отметил главный врач Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы Петр Дудин.

Стоит отметить, что не так давно, в октябре 2022 года, иркутские хирурги при поддержке специалистов Центра Шумакова провели первую в регионе операцию по пересадке сердца. Работа прошла планово и пациента спустя месяц выписали.

СПРАВКА КП

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) – процедура продленного искусственного кровообращения и насыщения крови кислородом вне организма. Для перекачивания крови применяются машины, схожие с аппаратом «сердце-легкие», используемом в хирургии сердца. При этом соединение системы трубок аппарата с организмом человека происходит путем их введения в крупные артерии и вены, или непосредственно в камеры сердца.

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