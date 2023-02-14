Мог не дожить до операции: Иркутские хирурги помогли отцу четырех детей дождаться пересадки сердца

Иркутские хирурги помогли отцу четырех детей дождаться пересадки сердца Фото: Иван МАКЕЕВ

За судьбой многодетного отца после сложнейшей операции по пересадке сердца продолжают следить врачи Иркутской областной клинической больницы. Трансплантацию сибиряку провели в столице, однако из-за ухудшающегося состояния он мог попросту ее не дождаться. Чтобы избежать трагедии иркутские хирурги впервые пошли на высокотехнологичную процедуру ЭКМО, которая временно заменила мужчине сердце и легкие и подарила ему возможность получить помощь московских специалистов.

- После стабилизации состояния пациента специальным медицинским бортом доставили в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, где провели успешную пересадку донорского сердца, - поделились успехами в минздраве Иркутской области.

Теперь наступил период восстановления. Сибиряк уже начал самостоятельно дышать, и его перевели из реанимации в общее отделение. Дома его ждут жена и четверо ребятишек.

- Успешное применение так называемого аппарата «сердце-легкое» положило начало новому этапу взаимодействия с научным центром трансплантологии, - отметил главный врач Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы Петр Дудин.

Стоит отметить, что не так давно, в октябре 2022 года, иркутские хирурги при поддержке специалистов Центра Шумакова провели первую в регионе операцию по пересадке сердца. Работа прошла планово и пациента спустя месяц выписали.

СПРАВКА КП

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) – процедура продленного искусственного кровообращения и насыщения крови кислородом вне организма. Для перекачивания крови применяются машины, схожие с аппаратом «сердце-легкие», используемом в хирургии сердца. При этом соединение системы трубок аппарата с организмом человека происходит путем их введения в крупные артерии и вены, или непосредственно в камеры сердца.

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