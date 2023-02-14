Знойные русалки разделись в -12 на льду Байкала ради горячей фотосессии

Фото накануне разлетелись по социальным сетям Иркутска. Фото: Андрей Бугай.

- Пора установить конкурс красоты «Мисс Байкала»!

- У вас там модельное агентство?!

- Все совпало – красота природы Байкала и красота девушки!

- Мальдивы отдыхают!

А на улице, между прочим, в тот день было -12! Фото: Андрей Бугай.

Вот такие комментарии собрали фото, которые накануне разлетелись по социальным сетям Иркутска. Сибирячки, зимой в мороз, в одних купальниках позируют на льду Байкала. А на улице, между прочим, в тот день было -12!

Сибирячки, зимой в мороз, в одних купальниках позируют на льду Байкала. Фото: Андрей Бугай.

Оказалась, что «русалками Байкала», как их окрестили ласково поклонники, стали участницы Центра плавания и закаливания BOS - Baikal open swim.

Поклонники ласково окрестили женщин «Русалками Байкала». Фото: Андрей Бугай.

- Открою вам секрет, как мы боролись с холодом, - смеясь, рассказывает участница той самой фотосессии Елена Старикова. - Перед тем как выйти на лед, чтобы начать фотосессию, мы сидели в бане около 10 минут - прогревались. На мороз выбегали буквально на 5 минут, а потом обратно греться. Так, и удавалось не замерзнуть!

Оказалось, что девушки участницы Центра плавания и закаливания BOS - Baikal open swim.Фото: Андрей Бугай.

- Эту фотосессию придумали случайно, - рассказывает руководитель центра Андрей Бугай. - Просто решили, а почему бы не познакомить жителей Иркутской области с нашими прекрасными дамами?

Девушки боролись с холодом с помощью русской бани. Фото: Андрей Бугай.

Что это вообще за сообщество? Центр плавания и закаливания Baikal open swim был открыт шесть лет назад в поселке Листвянка. Один раз в неделю (обычно в воскресенье) участники съезжаются из разных районов Иркутска на Байкал. Моржуют! Ныряя в ледяное озеро в мороз и загорая на льду, укрепляют иммунитет, закаляются. Еще и забеги устраивают – по 5 км в одних футболках. А потом в бане парятся и греются.

Ледяная фотосессия длилась около пяти минут у каждой женщины. Фото: Андрей Бугай.

- Уже пошел второй год, как я занимаюсь моржеванием, - с гордостью рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Елена Старикова. - Привели меня к этому лютые сибирские холода. Раньше я постоянно мерзла и уже не знала, как избавиться от кучи свитеров и толстых пуховиков, что спасали меня зимой. Тогда кто-то из знакомых посоветовал попробовать закаливание. Так все и началось. Теперь не помню, когда в последний раз болела гриппом или ОРВИ. И самое главное – перестала мерзнуть.

Эту фотосессию придумал случайно руководитель центра Андрей Бугай. Фото: Андрей Бугай.

Центр плавания и закаливания Baikal open swim был открыт шесть лет назад в поселке Листвянка. Фото: Андрей Бугай.

Один раз в неделю (обычно в воскресенье) участники центра съезжаются из разных районов Иркутска на Байкал. Фото: Андрей Бугай.

Моржи ныряют в ледяное озеро в мороз и загорают на льду, укрепляют иммунитет, закаляются. Фото: Андрей Бугай.

Моржи еще и забеги устраивают – по 5 км в одних футболках. А потом в бане парятся и греются. Фото: Андрей Бугай.

Все совпало – красота природы Байкала и красота девушки! Фото: Андрей Бугай.

Пора установить конкурс красоты «Мисс Байкал»! Фото: Андрей Бугай.

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