Самолет рейсом Мирный-Иркутск пришлось развернуть из-за неисправности одной из систем

Самолет рейса Мирный-Иркутск пришлось развернуть из-за неисправности одной из систем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту возврата самолета в аэропорт вылета. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

-14 февраля 2023 года судно Sukhoi Superjet 100 выполняло рейс по маршруту «Мирный-Иркутск». По предварительным данным во время полета сработал датчик неисправности системы кондиционирования, - говорят в ведомстве.

Посадка самолета прошла успешно. На борту были 92 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Теперь неисправность устранена, вылет рейса назначен на 20 часов 30 минут по местному времени.

Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что у самолета рейсом Чара-Чита с 48 пассажирами на борту отказал двигатель в полете.