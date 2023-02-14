У самолета рейсом Чара-Чита с 48 пассажирами на борту отказал двигатель в полете

Следователи проводят проверку. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России.
Очередное авиапроисшествие. На этот раз днем 13 февраля у самолета АН-24 рейсом Чара-Чита во время полета отказал один двигатель. На борту было 48 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, полет для всех закончился благополучно - воздушное судно долетело до Читы на вспомогательном двигателе и приземлилось в штатном режиме. Никто не пострадал.
- Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, - отметили в ведомстве.
Следователи и криминалисты уже осмотрели самолет, забрали документы на изучение, опросили экипаж. Выясняются все причины, почему отказал двигатель.
Ранее "КП"-Иркутск сообщала, что самолет АН-24, который вылетел из Иркутска в Полярный, вынужден был вернуться из-за проблем со связью. СК также начал проверку.
А летом с самолетом АН-24 произошло ЧП в Усть-Куте. При посадке борт выкатился за пределы полосы, у него оторвало часть крыла и повредилась стойка шасси.
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