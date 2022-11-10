Самолет Ан-24 мог сломать крыло при посадке в Усть-Куте из-за ошибки пилотов

Предварительные причины аварийной посадки Ан-24 в Усть-Куте: плохая погода или ошибка командира. Фото: пресс-службы Восточного МСУТ СК России.

Транспортные следователи продолжают устанавливать обстоятельства и причины ЧП, произошедшего 17 августа 2022 года в аэропорту Усть-Кута. Напомним, при заходе на посадку самолет Ан-24Б выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У воздушного судна оторвало часть крыла, а также была повреждена стойка шасси. Никто из 44 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадал.

- Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки воздушного судна АН-24Б расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба), - отмечают в ведомстве.

Однако в социальных сетях распространяются версии о причине произошедшего. Одна из них - это ошибка пилотов. О том, что могло произойти в тот день в аэропорту Усть-Кута, "Комсомолке" рассказал генерал-майор авиации, преподаватель иркутского филиала МГТУ ГА Александр Барсуков. В правоохранительные органах эту информацию в настоящее время не подтверждают, отмечая, что "производство предварительного следствия не завершено".

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