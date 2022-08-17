Названы предварительные причины аварийной посадки Ан-24 в Иркутской области. Фото: пресс-службы Восточного МСУТ СК России.

Оторванное крыло, поврежденная стойка шасси и 44 перепуганных пассажира– так утром 17 августа закончился рейс «Иркутск-Усть-Кут» для экипажа Ан-24. К счастью, пострадал только лайнер. Люди остались невредимы, хотя и незапланированная тряска потрепала всем нервы. Что же произошло? По информации транспортных следователей, во время захода на посадку воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, дало крен и задело землю. О том, что спровоцировало случившееся, с полной уверенностью говорить, пока рано. Разбираться в деле будет следствие. Однако предварительные причины аварийной посадки Ан-24 в Иркутской области уже известны. Своими версиями произошедшего с «Комсомолкой» поделились сотрудники авиакомпании, аэропорта, а также генерал-майор авиации, преподаватель иркутского филиала МГТУ ГА Александр Барсуков.

Предварительные причины аварийной посадки Ан-24 в Иркутской области: погода

В качестве предварительной причины аварийной посадки Ан-24 в Иркутской области, одной из первых была названа плохая погода. Действительно, затянутое тучами небо и слякоть невооруженным взглядом можно увидеть на фотографиях из Усть-Кута, где все произошло. В то же время, перед взлетом и приземлением пилоты уточняют метеопрогноз у диспетчеров. Также в дождливую погоду тормозной путь увеличивается.

Фото из аэропорта Усть-Кут. Фото: пресс-службы Восточного МСУТ СК России.

- Погода утром выдалась очень переменчивой, - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по авиационной безопасности и транспортной безопасности аэропорта Усть-Кут Тарас Тарасов. – За полчаса до инцидента с Ан-24, успешно прошла посадка самолета другой авиакомпании, прибывшего также из Иркутска. Считаю, что экипажу помешали дождь и туман, которые ухудшили видимость. К слову, спустя 15 минут после аварийной посадки метеорологические условия вновь пришли в норму.

Важно, что решение о посадке всегда остается за командиром воздушного судна. Из-за чего возникает вопрос: почему экипаж Ан-24 не ушел, к примеру, на запасной аэродром?

Предварительные причины аварийной посадки Ан-24 в Иркутской области: ошибка командира

- Помимо плохой погоды, роль мог сыграть человеческий фактор, - говорит генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальнику ИВВАИУ в 1991–2000 гг. Александр Барсуков. – Существует такое понятие как метеоминимумы. Это минимальные значения высоты нижней границы облачности и видимости, ниже которых выполнение посадки, взлета или полетов запрещено. Ими и руководствуется командир. Однако даже малейшая оплошность может привести серьезному авиационному инциденту. К слову, не исключено, что неверное решение могло быть принято не только из-за неопытности или невнимательности экипажа, а, к примеру, ради экономии топлива.

Ан-24 считается очень надежной машиной.

Предварительные причины аварийной посадки Ан-24 в Иркутской области: сбой техники

Существует и третья версия произошедшего, которую предстоит проверить специалистам. По предварительной информации авиакомпании, которой принадлежит поврежденный самолет, до приземления члены экипажа предупреждали о проблеме с одним из двигателей, что, вероятно, и могло заставить самолет дать крен.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), - отмечают в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Также произошедшим заинтересовались специалисты Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Они выяснят, были ли нарушены законы в сфере обеспечения безопасности полетов воздушных судов и защиты прав пассажиров.

По словам замдиректора аэропорта Усть-Кута из столицы Приангарья на замену поврежденному лайнеру прибыл резервный борт, который доставил пассажиров до пункта назначения.