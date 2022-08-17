Следователи начали проверку после аварийных посадок двух АН-24 в Иркутской области. Фото: Восточного МСУТ СК России

Транспортные следователи Восточного МСУТ СК России выясняют обстоятельства аварийных посадок АН-24. Напомним, утром 17 августа один самолет экстренно вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказавшего двигателя. Второе судно при заходе на посадку в воздушной гавани Усть-Кута задело левым крылом землю.

- Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводятся проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в обоих случаях посадка воздушных судов прошла благополучно. В результате происшествий никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

АН-24 совершил аварийную посадку в Усть-Куте из-за поврежденного крыла. На борту самолета находились 4 члена экипажа и 40 пассажиров. (подробности)

Ан-24 аварийно приземлился в аэропорту Иркутска из-за отказа двигателя. Посадка прошла успешно. (подробности)