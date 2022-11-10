Как менеджера "ювелирки" заказали ради 14 млн: оперативник раскрыл детали громких преступлений, о которых говорил весь Иркутск

Майор полиции Денис Заика на службе в органах 15 лет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Без романтики никак! Но в нашем деле нужно всегда быть готовым к трудностям, - рассказывает о своей работе мой собеседник – начальник отделения тяжких и особо тяжких преступлений против личности по Свердловскому району Иркутска. Денис Заика на службе в органах 15 лет. Карьеру начинал еще в милиции – оперативным дежурным. Перед глазами с детства был пример отца. Олег Борисович, будучи военным, по распределению попал в Иркутск, а в конце 1990-х решил сменить профессию. Так в семье появился первый сотрудник уголовного розыска. Работе полковник посвятил больше четверти века, 5 лет из которых руководил Куйбышевским РОВД. Сегодня он на заслуженном отдыхе.

- Что значит быть опером? Если кратко, то коллег я вижу чаще, чем жену. За целый месяц может не выдастся ни одного выходного, а неожиданные командировки в любой город страны – это уже привычные будни, - поделился с корреспондентом «КП»-Иркутск» майор полиции. - Когда я спросил, как отец относится к тому, что я пошел по его стопам, он ответил: «Переживаю за тебя, но горжусь». Думаю, что буду испытывать то же самое, если мой сын сделает такой выбор.

Виктория Заика, как и ее муж, посвятила жизнь уголовному розыску. Фото: личный архив героев публикации

К слову, у 7-летнего школьника среди примеров для подражания не только папа и дед, но и мама, которая также посвятила жизнь полиции. Однако после рождения ребенка Виктория оставила прежнюю должность в уголовном розыске в пользу более спокойной в региональном Главке.

Денис же продолжает занимается раскрытием особо тяжких преступлений против личности. За этими сухими терминами уголовного кодекса скрывается все самое страшное и омерзительное на что только способен человек: убийства, изнасилования, надругательства над детьми, похищение людей, грабежи и вымогательство. О деталях самых запоминающихся раскрытых дел полицейский поделился с «Комсомолкой».

Иркутская «семейка Адамс»

В 2015 году Денис Заика, тогда еще старший оперуполномоченный, и его коллеги выехали на место убийства. В подвале жилого дома по улице 5-ой Армии нашли окровавленное тело дворника. Пенсионера избивали металлической трубой и несколько раз ударили шилом, пока несчастный не перестал подавать признаков жизни. Забрали некоторые личные вещи. Осмотрев труп, первые подозрения оперативников пали на малолетних беспредельщиков. Об этом говорили нетипичные ранения.

- Такое поведение не характерно для мужчин, которым достаточно одного сильного удара. - поделился полицейский. – Тогда мы прошерстили 5-ой Армии вдоль и поперек. Стучались в каждую квартиру, общались с каждым жильцом. Через пару дней мы знали все обо всех.

Вскоре произошло второе преступление в центре Иркутска. Снова была убита пожилая женщина, однако в этот раз изувер перерезал жертве горло. Человеческую жизнь неизвестный оценил в тысячу рублей, прихватив купленные пенсионеркой мандарины. Тогда сыщики поняли, что это дело рук одного и того же преступника.

- Еще одним эпизодом стала расправа над супругами-ветеранами Великой Отечественной войны 87 и 84 лет, - продолжает рассказывать Денис Заика. – Через два дня подозреваемые были задержаны. Оказалось, что за этим стоит целая чета: жена, ее мать, бабушка и муж. За это между собой мы прозвали их «семейкой Адамс». Поймать их удалось благодаря фотороботам, составленным очевидцами.

Супруги-убийцы вместе расправлялись с беспомощными стариками. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Главным мотивом была нажива. Благодаря циничному методу заработка, они обогатились на сумму больше 300 тысяч рублей. Сценарий был неизменным: самая пожилая соучастница подыскивала одиноких пенсионеров, ее дочь обдумывала план, а внучка и зять убивали. Мужчина получил пожизненный срок, остальные – от 10 до 19 лет колонии особого режима.

Заказал бывшую коллегу ради ювелирки на 14 миллионов

Одно из самых громких дел на счету Дениса Заики – это заказное убийство менеджера ювелирной фирмы из Таганрога. 41-летняя Наталья Мулихова пропала без вести, едва выйдя в Иркутске из самолета. В последний раз женщина с ярко-рыжими волосами попала на кадры камер видеонаблюдения в аэропорту 18 февраля 2018 года. В руках у нее был чемодан, в котором, как позже выяснилось, находилась крупная партия драгоценных украшений. Золотые цепи, серьги и кольца на 14 миллионов рублей должен был выкупить иркутский бизнесмен, но сделки не случилось. На следующий день тело Натальи с огнестрельными ранениями нашли на берегу Ангары. Труп неизвестные упаковали в сумку.

Менеджер приехала в Иркутск без охраны, а золото хранила в обычной дорожной сумке.

- После изучения видео с камер наружного наблюдения стало понятно, что женщина села в такси. По госномеру автомобиля нашли таксиста, - вспоминает майор. – На допросе пытался врать, но очень скоро сдал всех участников преступления. Его роль была самой маленькой – привезти жертву в назначенное место. Оказалось, что инсценировать крупный заказ придумал бывший коллега убитой, 35-летний Роман Кобяцкой. Экс-менеджер прекрасно знал, что груз никто не охраняет и воспользовался этим. С двумя подельниками, которые сделали всю «грязную» работу, он планировал поделить деньги за украшения поровну. На следующий день опергруппа вылетела из Иркутска в Таганрог на задержание.

Наталья Мулихова и ее бывший коллега, который и заказал убийство (на фото справа) Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Спустя больше года преступное трио пошло под суд. Любителю легких денег Кобяцкому суд назначил самый большой срок – 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Наемник отправился за решетку на 16 лет, а иркутский таксист не увидит свободы 17 лет. При этом каждый из них должен выплатить крупные штрафы и возместить моральный ущерб матери и дочери убитой Натальи Мулиховой.

Киллер оказался за решеткой спустя 20 лет

Часто оперативникам необходимо расследовать уголовные дела, которые пролежали в архиве не один десяток лет. Одним из таких для иркутского полицейского стало дело о заказном убийстве, совершенное в 2001 году. Восстанавливать детали произошедшего пришлось буквально по крупицам. Спустя больше 20 лет были опрошены ключевые свидетели и круг подозреваемых. Оказалось, что работа жертвы - владелицы сети ларьков мешала процветанию бизнеса конкурентов.

- Женщина отказывалась передать торговые точки оппоненту. На этой почве мужчина нашел исполнителя убийства, пообещав ему денежное вознаграждение. Киллер долгое время выжидал подходящий момент. Все было инсценировано как наркоманский разбой: наемник проник в квартиру, задушил жертву и забрал с собой деньги и ювелирные украшения.

Палача задержали в Иркутске, когда тот уже отбыл срок за другое заказное убийство. За его плечами была служба в горячих точках, а также работа в силовых структурах. Уволившись, сибиряк стал зарабатывать, отбирая чужие жизни.

- Наработав доказательственную базу оперативная группа вылетела в Сочи, куда переехал заказчик из Иркутска, но позже выяснилось, что он умер задолго до раскрытия преступления.

Профессиональному киллеру суд назначил 9,5 лет лишения свободы. В настоящее время доказана его вина в двух эпизодах, однако правоохранители подозревают, что на самом деле, жертв намного больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нелегальные бои без правил устраивали в охранном агентстве Бурятии, погиб 21-летний стажер. Парень скончался после трех спаррингов с более опытными бойцами. (подробности)

Иркутские Бонни и Клайд, которые грабили ювелирки и сбегали из-под конвоя, получили сроки. Иркутские Бонни и Клайд получили сроки вместе со своими соучастниками.(подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08