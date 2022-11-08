Сергей Устюгов и Татьяна Никитина, сибирские Бонни и Клайд Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Все истории когда-нибудь заканчиваются. Суд Иркутской области поставил точку в нашумевшей истории сибирских Бонни и Клайда, молодых грабителей и участников преступной банды. Они были известны грабежами в областном центре, Саянске и Краснодарском крае, когда их уже объявили в федеральный розыск. Теперь же иркутские Бонни и Клайд получили сроки вместе со своими подельниками. Рассказываем, как молодым людям удавалось долгие годы скрываться от полиции.

Иркутские Бонни и Клайд получили сроки: они отсидят в колонии по 12 и 5 лет

На скамье подсудимых оказались пять человек - четыре мужчины и одна девушка. Это банда грабителей, которые держали в страхе хозяевов ювелирных магазинов и простых жителей Иркутска. Против них возбудили ряд уголовных дел: создание и участие в банде, разбой, угон, незаконный оборот оружия и побег из-под стражи. Похоже на рецепт идеального голливудского фильма.

Главарем разбойников 21 века стал уроженец Ангарска. Он вместе с другом решился пойти по кривой криминальной дорожке, когда неожиданно Клайд познакомился со своей тогда еще 18-летней Бонни. Девушка была по уши в кредитах, коллекторы не давали продыху. Тогда сибиряк начал уговаривать ее стать своей соучастницей.

- В период с 2014 года по 2015 год членами банды были совершены угон автомашины, а также вооруженные разбойные нападения на ювелирные салоны, отделения банка, автозаправочную станцию, почтовое отделение и магазин, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Иркутские Бонни и Клайд получили сроки также за грабеж аптек в областном центре и Саянске. Это продолжалось до 2016 года, в общей сложности, им удалось "добыть" 7,2 миллиона рублей. Каноничная история влюбленной пары преступников закончилась трагически. В случае с сибиряками такого не произошло, но вот годами жизни им все же придется поплатиться.

Банду рассекретили и поймали в 2020 году. До этого четыре года Бонни и Клайд находились в федеральном розыске, поэтому сбежали на юг России и орудовали уже в Краснодарском крае. Там они грабили продуктовые магазины - понизили уровень. Но мужчине это не понравилось, поэтому он решил ограбить банк, да так, чтобы за один раз сорвать "большой куш". Но не удалось - его поймали. А вот его подельница-Бонни испугалась и вовсе не пошла на дело, поэтому ей удалось скрыться.

Позже девушку и других членов банды задержали в съемной квартире. При этом один член группировки все еще скрывается от правосудия.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил организатору банды наказание в виде 12 лет лишения свободы, трем соучастникам - от 8 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Соучастнице - 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - резюмировали в прокуратуре Приангарья.

Пока что приговор в законную силу не вступил. Иркутские Бонни и Клайд получили сроки, но все еще могут оспорить решение суда.

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