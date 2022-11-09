Нелегальные бои без правил устраивали в охранном агентстве Бурятии, погиб 21-летний стажер. Фото: СУ СКР по Бурятии

Резонансное дело расследуют в Улан-Удэ. Там, едва устроившись на работу в частное охранное агентство, погиб 21-летний парень. 25 августа текущего года молодого человека доставили в больницу с серьезными травмами головы, которые в последствии привели к смерти. В причинах случившегося начали разбираться следственные органы Следственного комитета, после чего вскрылись пугающие факты. Один из сотрудников предприятия, начальник групп быстрого реагирования, заставлял новичков буквально биться за место в коллективе.

- По данным следствия, он самовольно установил неправомерные требования ко вновь принимаемым на работу сотрудникам, связанные с их участием в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Условием для продолжения работы в группе быстрого реагирования для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый.

При этом позволялась любая жестокость, так как правил при проведении боев не существовало. Удары по голове и другим жизненно важным органам были в порядке вещей. Удивительно и то, что члены «бойцовского клуба» особо не скрывались. Драки устраивали в спортивном зале одного из торговых центров города. Чтобы не быть уволенным 21-летний стажер согласился на условия начальника. Его соперниками по очереди стали трое сотрудников ГБР, после чего молодой сибиряк скончался. Против 55-летнего руководителя возбудили уголовное дело.

- Зная о об этом, обвиняемый путем шантажа и угроз принуждал подчиненных работников давать ложные показания о том, что потерпевший в спортивном зале не участвовал в спаррингах и потерял сознание после обычных физических упражнений, - сообщают в региональном СУ СКР.

Однако следователям все же удалось собрать достаточно доказательств. Мужчина задержан. Его обвиняют сразу в нескольких преступлениях. Это «злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия», а также «принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с угрозами и шантажом». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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