Мать двоих детей сбежала в Иркутск от мужа-тирана и сумела построить новую жизнь

Мать двоих детей из Улан-Удэ сбежала в Иркутск от мужа-тирана и сумела построить новую жизнь. Фото: личный архив Екатерины Будариевой

Екатерина Будариева родилась и выросла в Аларском районе Иркутской области. После окончания школы в 2014 году переехала в Улан-Удэ, где поступила в сельскохозяйственную академию на специальность «санитарно-ветеринарный эксперт».

- С детства мечтала пойти по стопам деда и лечить животных, - делится с корреспондентом «КП» - Иркутск» сибирячка. – Но на деле поняла, что это не мое. Ни дня по профессии так и не проработала.

Екатерина получила образование ветеринара, но поняла, что не хочет работать по профессии. Фото: личный архив Екатерины Будариевой

На третьем курсе у Екатерины родился сын, но создать семью с отцом мальчика не удалось. Мать-одиночка взяла академический отпуск и сама воспитывала малыша, пока в соцсетях не познакомилась с будущим мужем. Общение быстро перешло в отношения. С виду он казался добрым, романтичным и очень серьезным. 31-летний уланудэнец работал комплектовщиком на местном производстве сладостей. Через год пара сыграла свадьбу. Вскоре Будариевы узнали, что ждут пополнение. Молодые родители были счастливы.

«Ты мне больше не нужна»

В радостном ожидании рождения девочки Екатерина открыла в себе новый талант. Мамочка купила спицы, шерсть и начала вязать детские носочки и шарфики.

Первыми работами сибирячки были игрушки, носочки и шарфики. Фото: личный архив Екатерины Будариевой

- Еще будучи школьницей, а потом и студенткой не думала, что буду заниматься рукоделием, - признается иркутянка. - В школе не любила уроки труда, на которых учили шить фартуки, строить выкройки. Тогда это казалось ужасно скучным и бесполезным.

После появления дочери на свет новое хобби затянуло еще сильнее. Екатерина начала попробовать себя еще и в шитье. Сначала это было красивое нижнее белье ручной работы, затем платья и костюмчики для ребятни. Однако супруг успехов жены не замечал. Все чаще он задерживался на посиделках с друзьями. А большая и чистая любовь внезапно сменилась алкоголем и ссорами.

- Сначала пил, потом приходил домой, закатывал скандалы, ломал мебель. Однажды дошло до того, что ударил меня, - вспоминает Екатерина. – Только сейчас понимаю, что тревожные звоночки были еще и до свадьбы. Ревновал к каждому столбу, на этой почве оскорблял, затем извинялся и говорил, что сильно любит. Я была такой наивной... Знала, что у супруга было нелегкое детство, из-за чего оправдывала его.

А спустя 1,5 года после свадьбы мужчина и вовсе заявил, что Екатерину в своем доме больше видеть не хочет. Он потребовал оставить 2-летнюю дочь, а самой исчезнуть. Женщина наотрез отказалась расставаться с ребенком. Пока благоверного не было дома, она собрала вещи и вместе с двумя детьми уехала в Иркутск. Ни жилья, ни работы у нее не было.

Бросила все и переехала

- Сначала мы жили у друзей, но потом я узнала о благотворительном фонде «Оберег», где помогают женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Мы живем здесь с марта. Дочь и сын ходят в детский сад, а мне предложили пройти профессиональные курсы, чтобы получить работу.

Так сибирячка решила зарабатывать с помощью любимого хобби. Пройдя обучение и получив сертификат, она начала принимать первые заказы. Место в мастерской, швейную машинку и немного ткани предоставили в «Обереге». Потратиться пришлось лишь на нитки и ножницы.

В благотворительном фонде женщине предоставили место в мастерской и швейную машину. Фото: личный архив Екатерины Будариевой

- Одна из клиник Иркутска заказала у меня 500 многоразовых бахил, половина из них уже готова, - хвастается швея. – Также ко мне обращаются с готовыми выкройками детской одежды или с просьбой что-то отремонтировать. Берусь за все. В день провожу в мастерской по 7-8 часов.

Бахилы из водонепроницаемой ткани заказали у швеи в поликлинике Иркутска. Фото: личный архив Екатерины Будариевой

Теперь Екатерина Будариева мечтает о собственном бренде. Бывший муж официально не работает и материально детей не поддерживает. Семье необходимы деньги. Женщина верит, что дело души может превратиться в успешный бизнес.

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