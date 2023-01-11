СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Иркутска из-за проблем со связью

Проверка началась в день происшествия. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Сотрудники Следкома установят обстоятельства чрезвычайного происшествия с самолетом Ан-24. Он выполнял пассажирский рейс по маршруту «Иркутск – Полярный». Однако внезапно начались проблемы с радиопереговорным оборудованием. Экипаж решил срочно вернуться в аэродром вылета. Посадка прошло спокойно.

- Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ. Судно, на борту которого находилось 24 пассажира и 5 членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что также Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку этого случая. В авиакомпании «ИрАэро», которой и принадлежит вернувшийся в аэропорт вылета самолет, заявили, что всех пассажиров пересадили на запасной борт – Superjet. 24 пассажира в итоге долетели до Полярного.