«Поздравил и сказал, что скоро увидимся»: снайпер погиб, возвращаясь с задания в день рождения жены

Дмитрий Дружинин уехал из дома после новогодних праздников и больше не вернулся. Фото: проект "Жена Героя Иркутск"

- В нем было все, что должно быть в настоящем мужчине, - рассказывает о супруге Дмитрии Алена Дружинина. - С ним я всегда была как за каменной стеной. Единственные проблемы, которые мне приходилось решать, что приготовить на ужин и какого цвета платье купить.

Но жизнь мамы двоих детей перевернулась. Вся ответственность и хлопоты легли на хрупкие плечи 27-летней женщины после того, как ей сообщили: «Вашего мужа больше нет». Опытный десантник погиб в день рождения любимой, выполняя воинский долг. В зону спецоперации он прибыл одним из первых и до последней минуты делал все, чтобы уберечь сослуживцев.

Всегда мечтал о сыне

- С Димой мы были знакомы с детства, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск» Алена. – Я жила в деревне Ревякино Иркутского района, а он приезжал из Усолья, чтобы навестить бабушку и дедушку. Впервые я написала ему в соцсетях после окончания университета, из девичьего любопытства. После этого он сам стал отправлять сообщения каждый день.

Так, спустя несколько месяцев оба поняли, что звонки и переписки перестали быть дружескими. На первую оффлайн-встречу пара осмелилась лишь через год. При виде друг друга чувства только усилились, но 25-летнему Дмитрию необходимо было уехать в Бурятию. Там десантник служил по контракту, но каждую пятницу после работы он около 7 часов ехал на маршрутке из Улан-Удэ в Иркутск ради встречи с любимой.

- Через два месяца мы решили жить вместе, а еще через два – в день рождения Димы, узнали, что скоро станем родителями. Он так сильно мечтал о сыне. Хотел заниматься с ним спортом, путешествовать. В сентябре 2017 года мы сыграли пышную свадьбу.

Дмитрий всегда мечтал о сыне. С Аленой они растили двух мальчишек. Фото: личный архив героини публикации

Дважды был в горячих точках

Служить в спецназе Дмитрий Дружинин начал сразу же после окончания «срочки» в 2011 году. Пройдя подготовку в Новосибирске, он стал старшим разведчиком-снайпером. Дважды выезжал в горячие точки. В 2015 году сибиряк был уволен из рядов Вооруженных сил России из-за закончившегося контракта, но жить на гражданке больше двух лет не смог. Так усольчанин попал в ряды 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Бурятии.

- Работа у мужа была сложная, но Дима никогда не оставлял меня надолго одну, - вспоминает Алена. – Во время второй беременности он старался не уезжать в командировки. Был даже случай, когда я разбила машину. Звоню мужу, а он в этот момент совершал прыжки с парашютом. Даже в самолете он взял трубку и пообещал через 15 минут, как только окажется на земле, все разрешить. Слово свое он, конечно же, сдержал.

30-летие отпраздновал на службе

Впервые надолго с женой Дмитрий расстался в январе 2022 года. Военные уехали на учения, позже объявили о начале спецоперации на территории Украины. На время исполнения служебных задач был назначен командиром взвода. Даже получив осколочное ранение в ногу, он отказывался уезжать в госпиталь. Почти два месяца мужчина не мог выйти на связь с близкими. Услышав впервые за все время голос жены хладнокровный десантник едва мог сдерживать слезы. Он хотел хотя бы на неделю вырваться домой к жене и сыновьям, но не вышло. 13 июня на службе сибиряк отпраздновал свое 30-летие.

«Приехали на свидание, а нам сказали, что он погиб»

- В июле жены Диминых сослуживцев начали обсуждать, что парней скоро отпустят на пару дней. Я так обрадовалась! Мы созвонились с мужем и договорились о встрече. С младшим ребенком улетели в Москву, откуда на поезде добрались до Симферополя. 21 июля в полночь по иркутскому времени любимый поздравил меня по телефону с днем рождения, обещал, что скоро увидимся. Я ждала этого с нетерпением. Странным было то, что с самого утра сынишка постоянно плакал и капризничал, что для него совсем несвойственно. Теперь думаю, что неспроста…

24 июля, в день, когда было запланировано свидание, Алене позвонили из воинской части. Женщина сразу же поняла – что-то произошло с Димой, но до последнего момента старалась отгонять от себя страшные мысли.

- К нам подъехала машина, - вспоминает тот день иркутянка. – Я закрыла лицо руками и изо всех сил молила, чтобы из нее вышел муж – живой и здоровый. Но чуда не случилось.

Так, женщина узнала, что в ее день рождения любимый погиб, возвращаясь с боевого задания. Подчиненные уговаривали его отказаться, выспаться перед встречей с женой, но тот был непреклонен.

- Как командир взвода он всегда шел впереди – боялся за парней, говорил, что несет за них ответственность, - делится Алена. – Снайперы работают парами, поэтому и с задания Дима возвращался с сослуживцем. Они решили сократить путь, но дорога оказалась заминированной. Из-за серьезных ранений Дима погиб, а второго военного успели госпитализировать.

Приглядывать за малышами Алене помогают родители. Фото: личный архив героини публикации

Награжден орденом Мужества

Посмертно за отвагу Дмитрия Дружинина представили к ордену Мужества. Увековечить память о героизме своего земляка хотят в Иркутске. Мемориальную доску установят на фасаде школы №50 выпускником, который был будущий военный.

- 21 июля – дата, которая подарила мне жизнь, и она же забрала счастливую, наполненную любовью и заботой жизнь под твоим крылом, - посвятила Алена любимому строки в соцсетях. - Теперь ты вечно молодой, самый красивый, самый смелый, самый лучший…

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