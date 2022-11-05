Бурятский мясокомбинат подарил мобилизованным 6 тысяч банок тушенки на 1,3 млн рублей

В помощи ребятам из учебных частей приняли участие и работники предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во всех регионах России мобилизованным и участникам специальной военной операции помогают самыми разными способами: закупают одежду, выдают социальные выплаты и т.д. Также в поддержке участвуют волонтеры и разные организации. В Бурятии мясной завод "Бурятмяспром" уже регулярно делает свой вклад в общее дело и помогает мобилизованным в городке Сосновый Бор и станице Дивизионной.

Предприятие передало в учебные части огромную партию тушенки и каши для бойцов. 6 тысяч банок мяса высшего сорта и 2 тысяч банок каши, сделанной по ГОСТу - один из самых нужных подарков для мобилизованных и солдат СВО. Всего такой презент обошелся в 1,3 миллиона рублей для компании.

- В том, чтобы снабжать военнослужащих мясной продукцией, заинтересован и генеральный директор Аламжи Сыренов.Он около 20 лет работал в силовых структурах, несколько раз был командирован в Чечню. О том, чем нужно кормить солдат в боевых условиях и чем нужно их снабжать, он знает не понаслышке, - рассказали в пресс-службе завода.

Однако, заинтересован в помощи не только директорат, но и сами сотрудники предприятия. 500 человек согласились отдать свой однодневный заработок в пользу тех, кто защищает сейчас страну. Таким образом они выразили свою благодарность и поддержку.

На тушенке и каше все не заканчивается: фермеры уже сдали 20 туш скота для будущей переработки в тушенку, чтобы после передать очередную партию мобилизованным.

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