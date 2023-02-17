Возможны ли в Иркутске мощные землетрясения и реально ли их предсказать. Честный ответ ученых

Последнее крупное землетрясение в Турции было в 1939 году, на Сахалине в 1995 году, в Японии в 2011 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 16 февраля, землетрясение стало очередным «будильником» для жителей Приангарья и Бурятии. Утром в 10:36 начали поступать первые сообщения от людей, которые почувствовали «дрожь» земли. Эпицентр находился в акватории Байкала, в 18 километрах от Большого Голоустного. Сила толчков составила 5,9 баллов. До Иркутска дошло три балла. Меньше чем через час в 11:04 произошло еще одно землетрясение. В поселке Таксимо Бурятии жители ощутили толчки в три балла. Также очередная «дрожь» земли произошло на середине Байкала около острова Ольхон.

- За сутки 16 февраля произошло три землетрясения, - рассказывает «КП»-Иркутск директор Байкальского филиала ЕГС РАН Елена Кобелева. - Причиной всех толчков является движение тектонических плит. Между собой события не связаны и не влияют одно на другое. Некоторых людей могла взволновать такая активность, но переживать не стоит. На самом деле, три толчка немного. Бывает и больше за день, просто мы сообщаем о наиболее значимых и сильных. И не стоит забывать, что Иркутская область находится в сейсмической зоне, поэтому нас часто «трясет». Здесь происходили землетрясения и будут происходить.

К сожалению, предугадать природную стихию невозможно. Также Елена Кобелева сообщила, что раз в 100-150 лет в мире происходят крупные землетрясения.

- Турция находится на стыке двух плит, - сообщает Елена Кобелева. - Там всегда были толчки разной степени. Также всегда происходят сейсмические события на Камчатке, в Алтае, Японии, Индонезии. С определенной периодичностью там всегда регистрируются сильные землетрясения. Последнее крупное событие в Турции было в 1939 году, на Сахалине в 1995 году, в Японии в 2011 году.

В Иркутске такие землетрясения никогда не произойдут, так как город находится на платформе. Но до нас могут дойти подземные толчки в 7-9 баллов с ближайших тектонических разломов.

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