Пришли в гости и погибли: стали известны подробности страшного пожара под Иркутском, где заживо сгорели 5 человек

В СК опубликовали видео с места трагедии. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Следователи, криминалисты и дознаватели МЧС продолжают работать на месте страшной трагедии в селе Мамоны Иркутского района. Около пяти часов утра жильцы двухквартирного деревянного дома позвонили в экстренные службы и сообщили о том, что у их соседей начался пожар. К сожалению, случившееся заметили слишком поздно – в обгоревших комнатах спасатели нашли тела сразу пятерых погибших.

- По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - доложили в региональном Следкоме.

Но что стало причиной произошедшего? Эксперты дали предварительный ответ. Скорее всего, огонь начал распространяться от постели хозяина дома. Мужчина-инвалид проживал с супругой. Семья состояла на учете в органах соцзащиты, поэтому работники местной администрации дважды устанавливали у них пожарные извещатели. Но из-за пристрастия к курению сибиряк часто выключал датчик. В этот раз, когда мужчина вновь решил зажечь сигарету в постели, прибор также не работал. Его обгоревший корпус нашли спасатели во время тушения.

- Дознавателям удалось установить, что накануне вечером компания из пяти человек распивала спиртные напитки, а позже легла спать, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По словам соседей, супруги пригласили в гости друзей – двух мужчин и женщину. Вместе они устроили застолье. За семьей неоднократно замечали злоупотребление алкоголем.

Тем временем правоохранители продолжают разбираться в причинах и деталях произошедшего. В региональной прокуратуре ход и результаты расследования поставлены на контроль.