СК завел уголовное дело из-за гибели пяти человек при пожаре в Иркутском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью 17 февраля произошла трагедия - на пожаре в селе Мамоны погибло пять человек - трое мужчин и две женщины. Их тела были найдены во время тушения огня в деревянном двухквартирном доме. В СУ СКР по Иркутской области сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Обстоятельства случившегося устанавливают следователи, криминалисты, дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

- По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Следователями проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, - отметили в ведомстве.

В региональной прокуратуре ход и результаты расследования поставлены на контроль. На место выехали заместитель прокурора Иркутской области, прокурор Иркутского района, а также и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области.

Напомним, сообщение о пожаре в Иркутском районе в пожарно-спасательную службу поступило в 05.09 утра, тут же к месту выехали расчеты. Когда прибыли спасатели, горела одна из квартир этого двухквартирного дома. Из второй половины дома самостоятельно смогли выбраться шесть человек.