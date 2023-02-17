Засмеялся и вдохнул иглу шприца: в Иркутской области госпитализировали подростка с иглой в главном бронхе. Фото: ГБУЗ «Иркутская областная детская клиническая больница»

17 февраля в ГБУЗ «Иркутская областная детская клиническая больница» госпитализировали 15-летнего подростка. Причина - накануне вечером он случайно вдохнул иглу от одноразового шприца для инъекций. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Пациент рассказал, что хотел острым предметом достать частички пищи, застрявшие в зубах. Параллельно с этим он смотрел что-то увлекательное на экране компьютера, резко засмеялся и ненароком вдохнул иглу, - говорят в медучреждении.

Как рассказали медики, игла с наконечником длиной пять сантиметров застряла в главном бронхе. Под общей анестезией хирург-эндоскопист Анастасия Дмитриенко провела фиброэндоскопию.

Она пояснила, что захватить иглу удалось специальными щипцами «крысинный зуб». При контрольном осмотре признаков повреждения слизистой не обнаружили. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей в отделении гнойной хирургии.

Врачи говорят, что большая удача, что предмет не повредил бронхо-легочную систему.