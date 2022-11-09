Социальная продуктовая корзина в магазинах «ХлебСоль» стоит на 25% дешевле, чем в среднем по Иркутской области. Фото: ООО «Маяк»

В современных экономических условиях наиболее востребованный формат магазинов - дискаунтер. Группа компаний «Слата» уже восемь лет развивает именно такой формат под брендом «ХлебСоль», предлагая жителям Иркутской области, Забайкалья и Республики Бурятия продовольственные товары в экономичных универсамах. Сегодня в сети 282 магазина, которые ежедневно посещает 200 тысяч покупателей.

Первые магазины низких цен появились в Германии в середине 1950-х годов в условиях относительной экономической стабильности. В России же, наоборот, рост интереса к такому формату был вызван снижением покупательской способности. Возникла потребность в магазинах, которые способны закрыть спрос по приобретению социально значимых товаров по доступным ценам, когда покупатель готов поступиться сервисом, красиво оформленными полками, большим ассортиментом продукции с разнообразием вкусов и цен и выгодно приобрести товары без дополнительного маркетинга.

- Когда в 2014 году мы создавали такой формат, то ставили перед собой следующие задачи: во-первых, экономичный и доступный магазин, во-вторых, комфортные цены за счет снижения операционных затрат, в-третьих, небольшой ассортимент - около 1000 товаров, но самых необходимых, и в-четвертых, он должен быть легко масштабирован, чтобы дойти до самого маленького населенного пункта в Иркутской области. Сейчас мы есть уже в 53 городах и поселках - пояснила операционный директор торговой сети «ХлебСоль» Татьяна Петроченко.

Специалисты подчеркивают: «ХлебСоль» относится к так называемым soft дискаунтерам. Это означает наличие ассортимента более чем из 1000 товаров, около 60% которых - под собственной торговой маркой и в низком ценовом сегменте. Магазины небольшие, до 350 квадратных метров, с комфортными условиями для покупок. При этом на рынке есть такие форматы, как hard дискаунтеры и магазины-склады, что сильно отличает их и друг от друга, и предложениями.

- В наших магазинах вы увидите, что большая часть товаров стоит в коробках. Товар выставляется сразу на полку, это экономит время и затраты на персонал. Для нас важно поддерживать ассортимент самых необходимых товаров именно по выгодным ценам. К примеру, если покупателю нужно молоко, то в магазинах «ХлебСоль» у него на выбор будет 2 - 3 товарные позиции по цене ниже, чем средняя по рынку. Это главное в данном формате, - дополнила Татьяна Петроченко.

С самого открытия сети «ХлебСоль» все большей популярностью пользуются товары собственной торговой марки, которые легко узнать по брендовой «птичке». Сейчас они занимают 22% всего ассортимента, а наиболее востребованной у покупателей в этом году стала категория «бакалея»: крупы, консервы, сахар и прочее. Самыми продаваемыми товарами собственной торговой марки в сети являются сахар, куриные яйца, молоко, батон нарезной и подсолнечное масло.

Цены в дискаунтерах «ХлебСоль» отслеживаются каждый день. Специалисты отмечают, что стоимость социально-значимой корзины, состоящей из 33 товаров, на 20 - 25% ниже средней, которую высчитывает Иркутскстат. Так, в III квартале этого года продуктовая корзина в магазинах «ХлебСоль» стоила на 26% дешевле, чем в среднем по Иркутску, Ангарску, Братску и Чите.

В сети дискаунтеров «ХлебСоль» проводят ежедневный мониторинг цен. Фото: ООО «Маяк»

Конкретно

Индекс «ХлебСоль» - ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания https://irkutskstat.gks.ru/folder/47122 и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области https://www.fedstat.ru/indicator/31481. При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркутскстата, а индекс «ХлебСоль» отображается как доля от 100%.

Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за III квартал с выведением среднего значения в целом по сети. Товары, участвующие в анализе, и их вес строго соразмерны определяемому в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 № 733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск и Чита влияют цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.