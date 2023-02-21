«Говорили, что шансов выжить нет»: как сложилась жизнь девочки, которая при рождении весила меньше килограмма

Ребенок появился на свет на 26 неделе беременности. Фото: личный архив героини публикации

Сегодня благодаря возможностям современной медицины врачи по всей стране выхаживают до 98% недоношенных малышей. Вес некоторых из них не достигает и 500 граммов. Однако в 90-е годы все было по-другому. Еще несколько лет назад таких крошечных младенцев на сухом языке терминов называли «живорожденный плод». Мамой «торопливой» девочки когда-то стала жительница Иркутской области Зоя Золотова. Ее вторая дочь появилась на свет на 26-й неделе беременности при норме в 38-40 недель. Специалисты готовили новоиспеченную маму к худшему, но та отказывалась слушать нерадужные прогнозы. Историей борьбы за жизнь своего ребенка 52-летняя сибирячка поделилась с корреспондентом «КП» - Иркутск».

Родила за месяц до декрета

- Это был 1995 год. Времена трудные. Мы с мужем и шестилетней дочерью жили в съемном доме в селе Одинск, что в Ангарском районе и мечтали о собственном жилье, - вспоминает Зоя Золотова. – Пока супруг работал в совхозе, я устроилась нянечкой в городской Дом ветеранов, чтобы получить квартиру от государства. Работа была очень тяжелая. Мне, хрупкой девушке 27-и лет, приходилось поднимать огромные мешки с бельем, а иногда и прикованных к постели стариков.

На момент рождения второй дочери Зое Золотовой было 27 лет. Фото: личный архив героини публикации

Несмотря на все трудности, узнав о беременности, семья решила оставить ребенка. Женщина продолжала заступать в 24-часовые смены и вкалывать наравне со всеми. Из-за постоянных нагрузок воды у нее отошли прямо на рабочем месте ровно за месяц до начала декрета – 22 декабря.

- Сначала меня привезли в ближайшую больницу, - рассказывает в беседе с корреспондентом «КП» - Иркутск» ангарчанка. – Осмотревшие меня врачи сказали, что плод достаточно большой – можно рожать, но посоветовали соврать акушерам, что я на 28-й неделе беременности. Иначе бы меня не допустили до родильного отделения.

«Откажитесь от девочки»

Спустя несколько часов на свет появилась настоящая «Дюймовочка». Кроха весила 960 граммов при росте 33 сантиметра. Но женщине не удалось даже прикоснуться к ней. Малышку сразу же забрали у матери и поместили на ИВЛ, так как она не могла дышать самостоятельно.

- При рождении дочь не плакала. Медики сказали, что ее легкие недостаточно сформировались, из-за чего в первые минуты жизни она едва не задохнулась.

Посмотреть на долгожданную девочку Зое Золотовой удалось только в прозрачном кувезе (приспособление, в которое помещают недоношенного новорожденного – прим. ред.). Женщина не могла поверить своим глазам - настолько младенец был крохотным. Однако врачи попросили не строить лишних надежд.

- Говорили, что шансов выжить у нее практически нет, - продолжает говорить собеседница «КП». – Сначала уговаривали отказаться от нее. А когда поняли, что я категорически против, предложили оставить ее в больнице до 1,5 лет, так как выходить такого ребенка в домашних условиях невозможно.

И на этот шаг новоиспеченная мамочка не пошла. Тогда специалисты поставили условие – ребенка можно будет забрать домой, но только с весом больше двух килограммов. Женщине порекомендовали кормить дочь грудным молоком, но выделить место в палате отказались. Так, каждое утро в самые сильные морозы ей приходилось добираться на автобусе из села в город, чтобы провести день с малышкой.

- Поила ее трижды в сутки из крохотной пенициллиновой бутылочки, а в промежутке помогала медсестрам ухаживать за другими недоношенными новорожденными и детками-отказниками. Первые недели были самыми сложными. Несколько раз у дочки случался приступ – не раскрывались легкие. Помню, как медсестра меня «успокаивала»: «Сильно не расстраиваетесь, когда она умрет». Ее даже регистрировать в ЗАГСе не хотели – никто не верил, что она выживет.

Однако на удивление медперсоналу ребенок отчаянно хватался за жизнь. На мамином молоке количество килограммов постепенно начало близиться к норме. И вот, победа! К трем месяцам пациентка весила 2700 граммов. За это в больнице ее прозвали Дарёной, что значило «Дарённая Богом». Золотовы готовились к долгожданной выписке. Однако на этом трудности семьи не закончились.

Так девочка выглядела в 1,5 года. Фото: личный архив героини публикации

Два года без прививок

- Доченьку назвали Алевтиной, такое имя ей дали моя мама и родная сестра. В свидетельство о рождении у нее была вписана дата – 1 января, но праздновали мы всегда в день ее появления на свет – 22 декабря.

Так как девочка все еще была ослабленной, врачи дали ей медотвод от всех прививок до двух лет. Из-за этого в 9 месяцев маленькая Аля заболела коклюшем в тяжелой форме. Так, вновь наступило время борьбы в стенах реанимации.

- Поначалу медсестры спутали ее с трехмесячным грудничком, - вспоминает сибирячка в беседе с корреспондентом «КП». – Дочка могла закашляться и в любой момент задохнуться из-за большого количества слизи. Несколько месяцев я каждую ночь прислушивалась к ее дыханию. И в этот раз врачи готовили меня к худшему, но, кажется, что Але было суждено жить.

Из-за запрета на прививки до двух лет девочка постоянно болела. Фото: личный архив героини публикации

Вскоре и этот кошмар закончился. В первое время девочка физически отличалась от своих сверстников, так как была значительно меньше. В 1,2 года она сделала свои первые шаги, к пяти годам ее рост сравнялся с ростом сверстников в детском саду, а уже в школе Аля была выше многих одноклассниц.

Стала многодетной мамой

Сегодня, девочке, чья жизнь когда-то висела на волоске, исполнилось 27 лет. На работе к ней уважительно обращаются по имени и отчеству. Алевтина Ивановна несколько лет преподает у учеников начальных классов, однако в последнее время находится в вынужденном отпуске по очень радостному событию.

Зоя Золотова и ее дочь Алевтина со старшими детьми и племянником (посередине). Фото: "Ангарские ведомости"

- В августе у нас родился сын, - делится многодетная мама. – Матвей появился на свет с весом 4 килограмма. Богатырь! Старший сын уже ходит в школу, а дочка - пока в детский сад.

Свой дом семья построила в Одинске, по соседству от мамы Алевтины.

Алевтина и Александр стали родителями в третий раз. Фото: личный архив героини публикации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11 лет лечения от бесплодия и 8 неудачных ЭКО. 38-летняя сибирячка стала мамой близнецов после совета бурятского ламы. Елена и Андрей Пичугины считают рождение своих сыновей настоящим чудом. (подробности)

Сбежала в Турцию, сменила имя и забеременела после 5 лет бесплодия. Сирота из сибирской глубинки рассказала, как обрела счастье. 27-летняя Кристина Джам родилась в Бурятии, а теперь живет в 15 минутах от Средиземного моря. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08