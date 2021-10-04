Сбежала в Турцию, сменила имя и забеременела после 5 лет бесплодия. Сирота из сибирской глубинки рассказала, как обрела счастье

Фото: личный архив Кристины Джам

- Вы не сможете иметь детей, - диагноз «бесплодие» для Любови Медведевой из Улан-Удэ прозвучал, как приговор. Что может быть страшнее для женщины? Но девушка продолжала верить в сказку, в которой все и всегда заканчивается хорошо. И начала воплощать ее в жизнь сама! Так, еще 6 лет назад она была сиротой из сибирской глубинки, а сегодня - турецкая принцесса. Живет в доме-дворце в городе Манавгат, на берегу Средиземного моря, с мужем и прекрасной дочерью.

В 9 лет осталась без родителей

В 9 лет Любовь стала сиротой, когда умерла мама. Это началось внезапно: женщина однажды почувствовала себя плохо, а потом начала таять на глазах. О страшном недуге родным рассказали лишь после смерти мамы Любы – ее убила опухоль головного мозга. Однако заменить школьнице любовь и матери, и отца смогла бабушка Любовь Яковлевна. Именно в ее честь когда-то и назвали маленькую внучку.

В 9 лет Люба осталась с бабушкой, которая обеспечила ей счастливое детство. Фото: личный архив Кристины Джам

- В детстве у меня было все и даже больше, - вспоминает о своем детстве турецкая принцесса. – Даже телефон последней модели. Помню, он стоил 12 тысяч рублей, что для 2006 года - большие деньги. Бабушке скоро исполнится 85 лет, она прошла Великую Отечественную войну, самостоятельно поставила на ноги троих детей и почти 40 лет проработала штукатуром-маляром. Я считаю ее великой женщиной. Каждый день молюсь о ее здоровье.

Жила семья в поселке Заиграево, который находится в 60 километрах от Улан-Удэ. Население - не больше 5 тысяч человек. Как и вся деревенская детвора, маленькой Любе нравилось купаться в речке, сплавляться на самодельном плоту, играть на улице. Но помимо забав у девочки были и обязанности - с 8 лет, например, школьница уже умела доить корову.

Но несмотря на все усилия бабушки девочке все равно не хватало мамы.

- Постоянно задавалась вопросом «Почему у других есть мама, а у меня нет?», - признается сибирячка корреспонденту «КП»- Иркутск». – До сих пор помню, как 1-го сентября в школе учителя во время знакомства постоянно спрашивали, кем работают наши родители. Когда очередь доходила до меня, собирала всю силу в кулак и без дрожи в голосе отвечала, что ни мамы, ни папы у меня нет...

Работала в супермаркете, а мечтала быть актрисой

Окончив школу, Люба долго не могла найти призвание. Девушка получила образование дизайнера одежды, позже прошла курсы по наращиванию ресниц, работала даже оператором камер наблюдения в супермаркете и втайне ото всех мечтала бросить все и уехать куда-нибудь. И однажды решилась - купила билет до Турции в один конец.

Девушка выучилась на дизайнера, прошла курсы лэшмейкера и работала в супермаркете, но душа требовала другого. Фото: личный архив Кристины Джам

- Мне было тогда 20 лет. Поехать за границу в 2015 году меня пригласила подруга из Кыргызстана. Сначала я трудилась в роли тренера по степ-аэробике, затем устроилась аниматором в отель. Развлекала русских туристов, но потом подтянула английский и турецкий языки и начала общаться с иностранцами. Занималась актерским мастерством, йогой, изучала психологию. Денег хватало не только на себя и аренду двухкомнатной квартиры, но и чтобы помочь бабушке.

За 5 лет Любовь стала популярным аниматором и смогла помогать своей бабушке. Фото: личный архив Кристины Джам

Став за пять лет популярным аниматором, девушка решила сменить место жительства. Любовь планировала отработать последний сезон в Турции и переехать в Таиланд, но жизнь внезапно подкинула сюрприз.

За месяц до переезда встретила будущего мужа

Буквально за месяц до отъезда в отеле, где работала, сибирячка заметила красивого и обаятельного мужчину. Вейсель Джам работал фотографом и, как позже выяснилось, родился с Любовью в один день – 21 сентября, только с разницей в год. Ребята долго присматривались друг к другу, но однажды молодой турок предложил русской красавице сделать фотосессию на память о Турции, а взамен попросил ее номер телефона. Так они начали общаться в мессенджере.

Именно с этой фотографии началась история Вейселя и Любови. Фото: личный архив Кристины Джам

- Я всегда была недоверчивой и думала, что Вейсель, как и многие турки, лишь играет роль влюбленного ухажера, - признается женщина. – Как же я была неправа. Он оказался самым порядочным и честным мужчиной, которого я встречала в своей жизни. А спустя 4 месяца отношений Вейсель сделал мне предложение. О том, что врачи поставили бесплодие с вероятностью 95%, я предупредила сразу, но он предложил верить в оставшиеся 5%. Тогда девушка сказала заветное «да».

Однако это было только начало перемен в жизни Любови Медведевой. Россиянка решила сменить имя, так как думала, что «Любовь» отнимает ее силы и будто бы не принадлежит ей вовсе. Плюс ко всему, иностранцы зачастую просто не могли выговорить сочетание русских «л» и «ю». Выбор сибирячки пал на «Кристину». Сама не зная почему, она верила, что это имя принесет ей удачу.

От диагноза не осталось и следа

О том, чтобы стать мамой Кристина-Любовь, конечно, не переставала мечтать, хотя в чудо не особо верила. Но однажды оно случилось - тест на беременность показал заветные две полоски.

После 5 лет страшного диагноза сибирячка поняла, что станет мамой. Фото: личный архив Кристины Джам

- Мы поженились по всем турецким обычаям. Сначала было сватовство или нишан, потом официальная регистрация брака – никах. Став женой Вейселя, на следующий день я приняла ислам, после чего мы провели обряд мула-никах. Это, как венчание, только у мусульман. На празднике было 800 гостей. Веру я не меняла, меня не крестили в детстве, а сама я на этот шаг не решалась, словно чувствовала, что у меня другая судьба.

Кормит мужа буузами и зовет в Бурятию

Семья мужа приняла Любовь, а точнее Кристину, как родную. С первого дня знакомства россиянка обращается к свекрови только «мама». На национальность новоиспеченные родственники девушки внимания не обращают, а муж наоборот гордится происхождением своей любимой и ласково зовет ее на турецком «моя русская», а заодно выучил около ста слов на родном языке супруги.

- Вейсель очень полюбил блины, вареники, манную кашу, жареную картошечку и ,конечно же, бурятские буузы, - рассказала сибирячка корреспонденту «КП». - Для их семьи это было открытием. Едят с удовольствием!

Свою малышку супруги назвали Вангелия-Шэрифе. Девочка унаследовала мамины бездонные голубые глаза, чем очень гордится ее отец. А в Бурятии семью Джам уже ждет Любовь Яковлевна. Она, как никто, мечтает увидеть правнучку. Приехать в Турцию к любимым девочкам не может - длительные перелеты перенести здоровье не позволяет.

Не мечтайте выйти замуж за иностранца

Кристина, Вейсель и Вангелия-Шэрифэ живут в городе Манавгат, в 15 минутах от Средиземного моря. И несмотря на действительно сказочную историю девочки из сибирской глубинки, превратившейся в турецкую принцессу, Кристина просит русских девушек не мечтать о богатом муже или легкой жизни за рубежом.

- Это ни в коем случае не пропаганда переездов и браков с иностранцами, - обращается к читателям сибирячка, - У каждого свой путь! Я мечтала лишь о том, чтобы отблагодарить бабушку, которая так много для меня сделала. Надеюсь, она читает эти строки. Спасибо ей за то, что воспитала меня, ведь только став матерью я поняла, насколько это трудно. Мы с Вейселем планируем жить на две страны, а дочь будет получать образование именно в России.

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