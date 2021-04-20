Награда свыше: сибирячка забеременела спустя 13 лет попыток, отработав 4 месяца санитаркой в «красной зоне»

Сибирячка забеременела спустя 13 лет попыток, отработав 4 месяца санитаркой в «красной зоне». Фото: личный архив.

«Кто готов помогать медикам в ковидном госпитале?» - в первую волну коронавируса этот вопрос задавали отнюдь не только медикам. Рабочих рук катастрофически не хватало, особенно на периферии, правда, соглашались пойти на передовую буквально единицы.

А воспитательница одного из детских садов в Усть-Куте, 35-летняя Анастасия Лисовская, долго не раздумывала. За каких-то пять минут решилась: «Еду!». Ну и что, что нет медицинского образования? Чтобы за пациентами ухаживать и чистоту в палатах наводить диплом не требуется. Тем более, тогда медучреждения были перегружены, а санитаров остро не хватало.

- Родные отговаривали, чтобы я не ставила под угрозу здоровье, - рассказывает "КП"-Иркутск Анастасия. - Думали, что у меня "красной" зоны слишком слабый иммунитет - семь лет назад я болела раком. Но я рискнула! Не смогла оставаться в стороне, когда требовалась помощь. Меня не остановила даже мысль о том, что в госпитале придется поселиться, а, значит, с 13-летним сыном, мужем и родителями я увижусь не скоро. Сначала я собиралась на "передовую" на пару недель,а сама провела там целых четыре месяца - с мая по сентябрь 2020-го... Без единого выходного.

В костюме тяжело, но Анастасия быстро привыкла. Фото: личный архив.

Первый день в ковидном госпитале помнит, как сейчас:только пришла - и сразу в бой! Времени на раскачку не было. Добровольцам провели инструктаж, как надевать и снимать тяжелые противочумные костюмы и респираторы, и тут же отправили в "красную" зону.

- Нас, санитарок, было четверо - каждая "патрулировала" целый этаж, - говорит Анастасия. -В день - по три трехчасовых захода в "красную" зону. Быстро мыли и дезинфицировали палаты, выносили мусор, сами вкручивали лампочки и делали мелкий ремонт, разносили пациентам еду из столовой и даже успевали перекинуться с ними парой слов и подбодрить. Все-таки первая волна, никто не знал, что за вирус такой, все боялись. И мне было страшно, но я привыкла.

И в таком режиме - каждый день, без выходных и отпусков. Силы она восстанавливала в короткие перерывы - пила чай с коллегами, делала зарядку во дворе, бегала на речку за глотком свежего воздуха или в единственный поблизости магазинчик.

С родными общалась только по телефону и видеосвязи. Приезжать им в госпиталь не разрешали - слишком высок риск подцепить COVID-19.

- Сына отвезла на все лето к бабушке в деревню, муж с головой ушел в работу, так и переждали разлуку, - вспоминает Анастасия. - Почему я так надолго задержалась в госпитале? Понимала, что новые санитарки не придут, - никто не хотел рисковать здоровьем. И если бы я уехала домой, то моя работа свалилась бы на трех оставшихся женщин, а они и без того уставали.

После смены на лице оставались следы от респиратора. Фото: личный архив.

В детсаду Анастасии пошли на встречу, разрешили продлить отпуск без содержания. Тем более, детей тогда принимали только дежурные группы, так что большой нагрузки все равно не было.

А вот пациентов в ковидном госпитале оказалась тьма...

- За время моей работы там лечилось, как мне кажется, не меньше тысячи человек, - говорит сибирячка. - И все разные! Раньше я работала только с детьми, а здесь - новый опыт общения. С вахтовиками, например, былосложно, встречались агрессивные. Что поделать?Ко всем искали подход. Очень старались подбадривать пожилых: не все из них верили, что победят болезнь. Но ведь справлялись с недугом, выписывались! А после выздоровления благодарили нас за поддержку: дарили торты, цветы, шоколадки.

Анастасия трудилась в "передовой" до победного. Больных стало меньше и осенью 2020-го госпиталь закрыли. Вернулась домой, к мужу и сыну. На радостях закатили застолье.

Анастасия Лисовская - воспитатель в детском саду, но взяла отпуск без содержания и ушла помогать врачам. Фото: личный архив.

- О том, как работала в "красной" зоне, обязательно буду рассказывать детям, - гордо улыбается женщина. - Во вторую волну меня, кстати, снова звали помогать медикам, но пойти не смогла. Почему? Вернувшись из ковидного госпиталя, я наконец, забеременела - мы с мужем 13 лет мечтали о втором ребенке. Никак не получалось… Я думала все, никогда уже не смогу снова стать мамой. И вот случилось чудо! Уверена, это мне награда свыше! За то, что пожертвовала собой ради других. Малыша ждем в июне. Кто будет, специально не узнаем, хотим, чтобы был сюрприз.

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