«Хочу подарить им тепло!»: 81-летняя сибирячка вяжет варежки для медиков ковидного госпиталя

81-летняя Валентина Сухачева из Братска вяжет варежки для медиков коронавирусного госпиталя. Фото: Илья Абрамов.

Медики в «красной зоне» - как на войне. А из «тыла» им присылают презенты. Вот и 81-летняя Валентина Сухачева из Братска решила подарить врачам тепло. Причем в прямом смысле: пенсионерка вяжет для них шерстяные варежки.

- Жаль медиков, не представляю, как они там справляются, - вздыхает сибирячка в разговоре с «КП»-Иркутск. - Скорей бы коронавирус ушел. Надеюсь, мой подарок их хоть немного согреет. Уже связала восемь пар, и это только начало! Белые, оранжевые, черные - на любой вкус. И пряжа самая что ни на есть пушистая и теплая: из козьей и овечьей шерсти.

К слову, варежки и носки, связанные Валентиной Сухачевой, в Братске носят многие. Больше 20 лет назад она завела добрую традицию передавать теплые вещи ребятам в детдома. И даже ставит себе «планы» по количеству. Например, к нынешнему 65-летию Братска связать 65 пар варежек! В прошлые годы работа спорилась легко, сейчас сложнее. Из-за катаракты пенсионерка видит спицы и пряжу только боковым зрением. Поэтому изделия получаются без рисунка, как раньше, и в основном светлые - так лучше видно.

- Я 30 лет отработала кассиром в магазине детских товаров и помню, как в советские годы люди выстраивались в очередь за зимними вещами. Увы, в дефицитные времена их хватало не всем, - вспоминает пенсионерка. - Поэтому я стала вязать варежки и носки сама. Мне это занятие всегда было по душе.

И пусть сейчас дефицита одежды нет, все же приятно получать вещь, сделанную своими руками. Родные, соседи и знакомые рукодельницы уже и забыли, когда в последний раз покупали теплые изделия. Одарила всех!

Ценят внимание и те, кто оказался в тяжелой ситуации. Например, когда в 2019-м в Тулуне случилось катастрофическое наводнение, Валентина Сухачева передала в местный дом малютки заботливо связанные пинетки. А теперь вот мастерит варежки в поддержку врачам, которые трудятся на передовой.

- Когда свяжу побольше, передам в ковидный госпиталь, - делится планами сибирячка. - Благо, пряжи хватает. Где беру? Экономлю на продуктах (мне их привозят дети и внуки) и трачу пенсию на новые клубки шерсти. А иногда делятся братчане.

За свою активную позицию Валентина Сухачева получила уже не один десяток благодарностей и грамот. А в 2018 году ее даже приглашали на передачу к Малахову, но из-за инфаркта не смогла поехать. Сейчас она чувствует себя хорошо, только мечтает поскорее восстановить зрение, чтобы связать еще больше теплых вещей. На осмотр в больницу ее уже пригласили.

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