Младенец задыхался. Инспекторы ДПС помогли спасти ребенка в Иркутске

Инспекторы ДПС довезли до больницы мать с задыхающимся младенцем в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Помогите, сын маленький, ему меньше 10 дней, задыхается, едем с деревни Горяшина, боюсь по городу не смогу быстро его до больницы довезти, - с мольбой в голосе обратился к инспекторам ДПС молодой отец. Мужчина боялся, что из-за заторов на дорогах драгоценное время будет упущено.

- Быстро поехали! - отреагировали полицейские. Маму с дорогим «конвертом» усадили в машину ДПС и с сиреной и проблесковыми маячками выдвинулись в путь.

- Отметьте, уехали до Ивано-Метренинской, ребенку плохо, - по дороге в рацию отчитался экипаж.

Это было около 20 часов вечера 3 ноября. Фактически час пик в Иркутске, когда многие едут с работы домой. Но под звук сирен добраться до больницы получилось вовремя. Медики успели помочь младенцу.

- Когда передали ребенка врачам, они оказали ему необходимую помощь, знаем, что с мамой и ребенком все хорошо, - отметили инспекторы ДПС Иван Кулик и Георгий Жуков.

Когда пришла в себя, рассказать о случившемся смогла и молодая мама.

- Сын поперхнулся водичкой, когда давала ему лекарства, - говорит Марина Бойкова. – Ехали из деревни Горяшина, побоялись городских пробок, а увидев экипаж ДПС, не раздумывая, обратились к ним за помощью. Ребята сразу откликнулись на нашу просьбу и быстро привезли в Ивано-Матренинскую больницу нас с малышом. Очень благодарим за это сотрудников и желаем успехов на службе.

Стоит отметить, что это не единичный случай, когда экипажи полиции помогают быстро добираться иркутянам до медучреждений. Так, в октябре экипаж ГИБДД помог успеть в роддом беременной, у которой начались роды. С мамой и малышом также все в порядке. Полицейские встретили его во время выписки и подарили автокресло, чтобы все его путешествия были безопасными с первых дней жизни.

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