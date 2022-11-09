Житель Ангарска подкинул самодельную прослушку в квартиру бывшей жены и сына

Мужчина не доверял своей бывшей жене и хотел сам контролировать ребенка Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мнительным и тревожным людям часто кажется, что за ними кто-то наблюдает или подслушивает их разговоры. Не всегда это лишено оснований, мы все помним стереотип о соседке с граненным стаканом у нашей общей стены. Но вот семья из Ангарска столкнулась с куда более пугающим фактом: длительное время их прослушивали через самодельное устройство. Простая мать-сибирячка нашла его под кроватью у сына.

Сначала женщина не поняла, как у нее дома оказались детские смарт-часы. Позже сомнения стали закрадываться в голову: сын часто проводит время с отцом, бывшим мужем ангарчанки. Женщина отправилась в полицию с устройством, где ей подтвердили, что это прослушка. Тогда она написала заявление.

- Сам подсудимый пояснил, что он переживал за сына, когда ребенок не отвечал на его звонки на сотовый телефон в то время, когда жил у матери. Тогда он установил устройство под кровать ребенка в квартире супруги и забирал его, когда ребенок проживал у него. Иногда он помещал устройство в рюкзак ребенку целью скрытого наблюдения и контроля за сыном, - рассказали журналистам в Ангарском городском суде.

Мужчина рассказал, что для создания устройства использовал корпус смарт-часов. Он снял корпус и браслет, переделал внутренний механизм так, чтобы он передавал звук.

Рассмотрев все обстоятельства дела, приняли решение о небольшом штрафе в 20 тысяч рублей. На решение суда повлияло то, что у мужчины есть малолетние дети, а до этого он ни разу не попадался на нарушениях законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С силой бросила младенца на пол: из-за ссоры с подругой сибирячка проломила голову ее 5-месячной дочке

Жительница Бурятии из-за ссоры с подругой с силой кинула на пол ее 5-месячную дочку (подробнее)