С силой бросила младенца на пол: из-за ссоры с подругой сибирячка проломила голову ее 5-месячной дочке

Женщина демонстративно бросила младенца на пол на глазах у ее матери. Фото: СК Бурятии

Ранним утром 5 ноября врачи Детской республиканской клинической больницы Бурятии приняли маленькую пациентку с подозрительными травмами. Пятимесячная малышка получила травмы по всему телу, в том числе - перелом черепа. Так как увечья оказались очень серьезными, сотрудники СК Бурятии начали разбираться, что произошло.

По предварительной информации, виновницей увечий стала 24-летняя подруга матери младенца. Против нее возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.

- По данным следствия, обвиняемая на протяжении последних двух лет проживала в одном доме в селе Кома вместе с подругой. Обе воспитывали своих малолетних детей, нигде не работали, жили на детские пособия, злоупотребляли спиртным. В ночь на 5 ноября они у себя дома на кухне вновь пили алкоголь, после чего на фоне опьянения из-за взаимных оскорблений поссорились, - объяснили журналистам в СК Бурятии.

Тогда подозреваемая прошла в гостиную, взяла на руки чужого ребенка и вернулась на кухню. Глухой удар тела об пол, пронзительный крик неповинной девочки - она не ожидала такой боли. Малышку госпитализировали в больницу, она под присмотром врачей.

Сибирячка призналась во всем правоохранительным органам во время допроса. Сейчас решается вопрос об ее аресте, идет сбор доказательств. За такое преступление против ребенка женщина может лишиться свободы на несколько лет.

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