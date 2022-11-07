Житель Бурятии заколол ножом возлюбленную, с которой прожил 11 лет

Мужчина раскаялся и попытался помочь сожительнице. Фото: СК Бурятии

В СК Бурятии рассказали о жители Кижингинского района республики, который после пьяного застолья убил свою сожительницу. Пара жила вместе 11 лет и не считалась неблагополучной. но 4 ноября малозначительная ссора во время застолья переросла в убийство.

- Обвиняемый схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею сожительницы. Затем опомнился и попытался оказать помощь, но причиненные им ранения оказались опасными для жизни, и вскоре потерпевшая скончалась, - рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы решают, нужно ли арестовывать подозреваемого на время следствия. Против него возбудили уголовное дело, суд может назначить мужчине лишение свободы.

Ранее "КП-Иркутск" писала о военном из Бурятии, который во время боев на спецоперации "словил" пулю в ухо. Она вышла у него через глаз. При этом мужчина остался жив.

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