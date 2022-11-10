Критика государства или нарушение закона?

Отдельные представители артистического мира спешно уехали за пределы страны, решив, что у понятия «Родина» другие смыслы; отдельные спортсмены потянулись, театральные дивы… Ну, уехали да и уехали, насильно не держали. Когда их покритиковали за то, что они годами жили не тужили, на госхарчи немалые шиковали, прикидывались патриотами – они обиделись. Сразу возникли размышления о том, что свобода — это когда что хочу, то и делаю, что их не понимают, что мир не прост, что в родной стране все неправильно и т.д. При этом деньги по-прежнему зарабатываются в такой «противной» и «быдловатой» родной стороне. Мы-то ради объективности напоминали о погромах, о запретах русского языка, о погибших в огне в Одессе, о сносе памятников… Фиг вам, это не в счет, это неудобные напоминалки. Вот и до Приангарья докатилось, раз неравнодушный гражданин не выдержал и в ФСБ написал. О чем речь? Иркутянин (или бывший иркутянин?) Роман Парцей в своих публичных высказываниях вдали от родной стороны смело поливает всех и вся. Прям обидно как-то – бизнес в Иркутске, деньги зарабатываются на этих самых критикуемых, которых, судя по всему, Роман Петрович в грош не ставит.

Вот и примеры приводятся:

Скриншот соцсети Instagram* (*принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Ну и далее в том же духе. Подчеркиваем, это пишет человек, чей бизнес покоится на тех самых среднестатистических россиянах, которых как тут только ни назвали.

Может быть, это все фейки? Может быть, конкуренты решили таким образом побороться с владельцем фитнес-клуба Roman’s Gym (ранее World Gym)? Если это так, с радостью принесем свои извинения. Но судя по другим имеющимся высказываниям, увы, это не фейки, а мнение Романа Парцея. Да и потом его аккаунты в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) открыты для всех. И кто-то, похоже, устал терпеть оскорбительные высказывания в них: в Управление ФСБ по Иркутской области поступило заявление с просьбой проверить высказывания в социальных сетях Романа Парцея в рамках 32-ФЗ — закона, устанавливающего уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Копия заявления есть в распоряжении редакции.

Кроме этого, в аккаунтах есть посты, посвященные теме мобилизации, в которых Роман Парцей называет российскую армию «пушечным мясом» и утверждает: «Чтобы спасти Россию, ее нужно победить». С несогласными автор не церемонится, открыто желая им всего нехорошего: «чтобы вас грохнули в первом же бою, когда придет ваша очередь на мобилизацию».

Плохо это все… И кстати, про пустыню и 40 лет: это другой народ и в другом месте ходил. Совсем из другой истории. А современная по другому пути пойдет – мы всем миром навалимся.Своих не бросаем и своих не сдаем, потому что мы – вместе. Такой путь

Сименчук Владислав