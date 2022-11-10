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Происшествия10 ноября 2022 5:21

Детский обмудсмен раскрыла правду о семье из Иркутской области, где умерла школьница

Школьницу нашли мертвой в Иркутской области
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Школьница покончила с собой после ссоры с матерью в Иркутской области

Школьница покончила с собой после ссоры с матерью в Иркутской области

Фото: Олег ЗОЛОТО

Большая трагедия произошла в Приангарье. Девочку-подростка нашли мертвой. Информация об этом быстро распространилась в интернет-пабликах и обросла слухами. Детский омбудсмен в Иркутской области Татьяна Афанасьева раскрыла правду о родителях, лишившихся дочери.

- Читаю заметки журналистов на эту тему, где пишут, что семья считалась неблагополучной. Скажу так: никакой подобной информации не было, на учете ни в каких органах семья не стояла, на мой взгляд это недобросовестно и по-человечески некрасиво – очернять семью в такой тяжелый момент, - рассказала Уполномоченный по правам ребенка в регионе.

В причинах и обстоятельствах разбираются правоохранительные органы, Следственный комитет проводит проверку.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и родителей - 8-800-2000-122, звонок бесплатный, анонимный.

Служба экстренной психологической помощи - 8-800-350-40-50, звонок бесплатный, анонимный, работает круглосуточно.

Служба для жителей города Иркутска - 32-48-90.

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