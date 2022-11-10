Видели их в больницах. Отец, два года назад исчезнувший с сыном в Иркутской области, замечен в Новосибирске

Следователи уже возбудили уголовное дело об убийстве ребенка. Фото: СК Иркутской области

Летом 2020 года в полиция получила информацию о пропаже четырехлетнего Артема Морозова. Белокурый мальчик уехал с отцом Леонидом Морозовым из Железногорска-Илимского и больше они никогда не выходили на связь. Родственники будто в воду канули. Их не могли найти ни дома у сибиряка, ни у знакомых, ни просто в городе. Следователи уже возбудили уголовное дело "убийство, малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека", как вдруг заметили их в одной из больниц Новосибирска.

Неожиданно оказалось, что в июне 2022 года сотрудники и посетители разных клиник видели мужчину с ребенком, который подходит под описание пропавшего. Сейчас сибиряк является главным подозреваемым по уголовному делу о похищении и находится в федеральном розыске.

- Приметы мальчика: на вид 4-5 лет, волосы светлые, глаза карие, худощавого телосложения. Приметы отца: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., волосы темные, глаза карие, худощавого телосложения, - рассказали в СК Иркутской области.

Ранее "КП-Иркутск" писала о другом резонансном случае, который произошел в Ангарске. Местный житель самостоятельно собрал прослушивающее устройство из смарт-часов своего сына и подкинул их ему под кровать в доме бывшей жены. Он не доверял матери ребенка и хотел контролировать его жизнь самостоятельно. Через какое-то время женщина обнаружила прослушку и пошла писать заявление в полицию. Самое интересное - обвиняемый всего лишь заплатил штраф в 20 тысяч рублей.

Если у вас есть информация о местонахождении Морозовых, сообщите по телефонам: 8(3952) 21-79-40, 21-79-59, 21-79-41, 21-65-11 или 02.

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